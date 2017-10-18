Спикер парламента Молдовы высказался по поводу импичмента президенту

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил журналистам в среду, что законодательный орган и правительство страны не намерены доводить республику до кризиса и инициировать процедуру импичмента президента Игоря Додона.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон: не признаю Стурзу министром обороны

Противостояние президента с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Очередной спор разгорелся и на фоне назначения министра обороны Молдовы. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенного премьером Молдовы Павлом Филипом. Во вторник КС постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером.

По словам Канду, любая отставка президента, согласно закону, возможна только путем организации референдума.

"Референдум предполагает избирательную кампанию, которая подразумевает затраты для государства и многое другое. Мы делаем все для разблокирования ситуации, а не блокирования ее", — сказал спикер парламента.

Как отметил Канду, согласно решению Конституционного суда, мотив для импичмента есть, однако это долгая и сложная процедура. Он отметил, что "на данный момент цель парламента и правительства разблокировать ситуацию с министром обороны, и точка".

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"У Республики Молдова с точки зрения бюджета нет времени и дополнительных средств для организации референдума. Парламент и правительство будут руководствоваться конституцией, законом, чтобы каждый раз находить решения для разблокирования ситуации, а не приводить их кризисам. Быть может, президент преследует, чтобы был кризис, но мы не хотим конституционного кризиса или блокирования ситуации на институциональном уровне", — добавил Канду.