18:20 18 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Игорь Додон

Президент Молдовы сделал важное заявление

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
Получить короткую ссылку
6010

Президентская форма правления - единственный шанс на будущее для Молдовы, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом, уверен Игорь Додон

КИШИНЕВ, 18 окт — КИШИНЕВ. Президент Молдовы Игорь Додон объявил о начале общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления, отметив, что она — "единственный шанс на будущее для Молдовы", а его политические оппоненты делают все для ослабления полномочий главы государства.

Глава государства опубликовал в среду на своей странице в Facebook "Обращение президента Игоря Додона к гражданам в связи с антиконституционными действиями и началом общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления".

"Правящий режим сделал все для уменьшения полномочий главы государства несмотря на то, что, по логике вещей, после возврата к прямым всенародным выборам президента президентские полномочия должны были быть увеличены", — заявил Додон.

Как отметил молдавский лидер, инициативы, представленные им в качестве главы государства и "касающиеся социальной защиты населения, сферы образования, здравоохранения, экономического развития, были заблокированы правящим режимом точно так же, как была заблокирована и инициатива проведения общереспубликанского консультативного референдума 24 сентября 2017 года".

"Для меня и, думаю, для любого из вас совершенно очевидно, какими были бы результаты этого референдума", — написал он.

По его словам, вот уже более 26 лет в Молдавии не прекращались политические эксперименты.

"Президентская форма правления — единственный шанс на будущее для Молдовы, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления", — сказал отметил Додон.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Чуря: у Додона пока мало шансов установить президентскую республику
Противостояние президента с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

Спор разгорелся и на фоне назначения министра обороны Молдовы. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенного премьером Молдовы Павлом Филипом. Во вторник КС постановил, что «отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности» и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. По каждому случаю КС выносит решение отдельно.

Теги:
президентская форма правления, обращение, президент, Додон, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает на церемонии по случаю развертывания многонационального батальона НАТО в Тапа
    Шаг на Запад

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.

  • Марихуана, архивное фото
    Не картошкой единой

    Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.

  • Мальчик у входа в класс в одной из московских школ, архивное фото
    Школьное насилие

    Мониторинг, который провели в 109 школах Грузии в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН, выявил факты насилия над учениками.

  • Ученый с микроскопом
    Необходимая экспертиза

    Судмедэксперты Абхазии устанавливают личность и причины гибели мужчины, чье тело было найдено в горах: предположительно, это россиянин Андрей Лихачев.

  • Цибирова Камилла
    Осетинский клинок

    Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Автомобиль припарковался на дереве
Воздушная посадка: в Китае автомобиль "припарковался" на дереве
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться