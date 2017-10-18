Правительство Молдовы: мандат Миссии EUBAM будет продлен еще на 3 года

Миссия предоставляет консультативную помощь таможне и пограничникам обеих стран, в частности, относительно использования европейских практик по вопросам пограничной безопасности

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Подписание соглашения между Молдавией, Украиной и Еврокомиссией о продлении мандата EUBAM утвердило на заседании в среду правительство республики, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.

"Мандат Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) будет продлен еще на три года, то есть до 30 ноября 2020 года. В этом смысле кабинет министров утвердил сегодня подписание многостороннего соглашения между Молдовой, Украиной и Еврокомиссией", — сообщили в молдавском правительстве.

В последующий период, как пояснили в кабмине, цели миссии заключатся в способствовании и решении приднестровского вопроса, в том числе путем содействия мерам укрепления доверия между двумя берегами Днестра, а также помощи Молдове и Украине в борьбе с трансграничной преступностью и незаконным оборотом.

"Продление мандата EUBAM окажет положительное влияние на весь процесс комплексного управления государственной границы в контексте выполнения обязательств, взятых нашей страной в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой", — отметили в правительстве.

Там пояснили, что миссия предоставляет консультативную помощь таможне и пограничникам обеих стран, в частности, относительно использования европейских практик по вопросам пограничной безопасности.

Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) работает в регионе с декабря 2005 года.

"Протокольное решение по разрешению возникших вопросов в области деятельности таможенных служб Молдовы и Приднестровья" было подписано в 1996 году лидерами Молдовы и Приднестровья, а также представителями России, Украины и ОБСЕ.