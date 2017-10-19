В парламенте Молдовы осудили украинский закон об образовании

Высший законодательный орган страны подготовит декларацию, в которой выразит отношение к принятому на Украине Закону об образовании

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на заседании в четверг подняли вопрос о необходимости принять декларацию, в которой будет высказана официальная позиция властей республики по принятому на Украине закону об образовании.

Молдова не согласна

Первым вопрос поднял депутат-социалист Влад Батрынча, который подчеркнул, что после принятия данного закона последовала очень жесткая реакция правительств Румынии и Венгрии. Президент Румынии Клаус Йоханнис даже отменил свой визит в Украину.

Депутат-демократ Мариан Лупу, в свою очередь, обратил внимание на то, что данный вопрос уже обсуждался на самом высоком уровне.

"Недавно премьер Украины Владимир Гройсман был с визитом в Молдове. Тогда были дискуссии премьера Молдовы с главой правительства Украины. Министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук сейчас находится с визитом в Украине, чтобы обсудить и работать над вопросом молдавских школ в Украине", — сказал Лупу.

По его словам, правительство страны принимает меры для того, чтобы решить возникшую проблему.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Молдова не повторит ошибок Украины

Он также добавил, что в Одессе из более двух десятков молдавских школ, которые когда-то существовали, 19 еще до принятия этого закона стали смешанными, то есть всего три были исключительно молдавскими.

Лидер либералов Михай Гимпу, в свою очередь, заявил, что "украинцы обязаны предоставить проживающим на ее территории румынам учиться на том языке, на котором они хотят".

Парламент Молдовы примет декларацию

Высший законодательный орган Республики Молдова в ближайшее время примет декларацию, в которой будет высказана официальная позиция властей страны.

"Это очень важная проблема. Нужно выразить отношение по тому, что происходит на Украине. У нас есть принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) декларация, за которую голосовали в том числе наши делегаты. Мы можем взять ее за основу", — сказал депутат Народно-европейской платформы парламента Валерий Гилецкий.

ПАСЕ 12 октября приняла резолюцию, в которой раскритиковала новый украинский закон об образовании.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Закон об образовании в Украине - что дальше будет с молдаванами

По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств. Ассамблея также призвала Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии, которые будут разработаны до конца года.

"Предлагаю сформулировать текст решения о создании рабочей группы, которая бы разработала в кратчайшие сроки текст декларации парламента по этому вопросу", — резюмировал спикер парламента Андриан Канду.

Ранее Верховная рада приняла законопроект "Об образовании", положения которого в части изучения на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе Молдову. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.