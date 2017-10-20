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Выборы в парламент Молдовы могут не состояться в 2018 году

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (15)
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Выборы не за горами: когда истекает мандат действующего парламента Молдовы, и когда может пройти голосование в высший законодательный орган страны

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Мандат действующего парламента Молдовы истекает в ноябре 2018 года. Выборы в высший законодательный орган республики, как ожидается, пройдут осенью будущего года. Однако ходят слухи о том, что голосование состоится только в феврале 2019 года. О том, почему так может произойти, в комментарии Sputnik рассказал экс-министр обороны Молдовы, генерал Виктор Гайчук.

"Я не в курсе этих слухов. Однако мандат действующего парламента истекает 30 ноября 2018 года. По закону выборы в парламент проводятся в течение трех месяцев после истечения срока полномочий парламента предыдущего созыва. Так что ничего странного в этом нет", — сказал Гайчук.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии
© Sputnik/ Руслан Шалапуда
Досрочные парламентские выборы в Молдове: реальность или миф

В Конституции Молдовы прописано, что "выборы депутатов парламента проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий или роспуска высшего законодательного органа предыдущего состава".

Согласно многочисленным социологическим опросам, наибольшей поддержкой среди опрошенных пользуется Партия социалистов Республики Молдова, которую до избрания президентом возглавлял Игорь Додон.

Согласно Конституции Молдовы, срок полномочий высшего законодательного органа составляет четыре года. Он может быть продлен органическим законом в случае войны или катастрофы. По закону парламент созывается президентом Республики Молдова не позднее чем в 30-дневный срок после выборов. Высший законодательный орган исполняет свой полномочия до законного созыва нового состава парламента. В этот период не могут вноситься изменения в Конституцию и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы.

Астролог о том, будут ли в Молдове досрочные парламентские выборы>>>

Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (15)

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Теги:
выборы в парламент, парламентские выборы, Конституция, Виктор Гайчук, Молдова
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