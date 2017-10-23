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Миротворцы РФ будут выполнять задачи в Приднестровье до октября 2018

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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После завершения второго этапа ротации миротворческий батальон будет выполнять задачи по поддержанию мира в зоне безопасности до октября 2018 года, говорится в пресс-службе Западного военного округа ВС РФ

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. После завершения второго этапа ротации российский мотострелковый батальон будет выполнять задачи по поддержанию мира в зоне безопасности в Приднестровье до октября 2018 года, сообщила в понедельник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Миротворцы, архивное фото
© Sputnik. Евгений Панасенко
В Приднестровье началась ротация российских миротворцев

"В рамках ротации мотострелковых батальонов в зоне безопасности военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совершили марш в южный участок зоны безопасности и вошли в состав российского воинского контингента миротворческих сил. После завершения второго этапа ротации миротворческий батальон, который готовился в течение 2017 учебного года на базе ОГРВ ПРРМ, будет выполнять задачи по поддержанию мира в зоне безопасности до октября 2018 года", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в ходе данного этапа ротации миротворческих подразделений в Приднестровье российские военные "произвели замену бронетанковой техники на одном одностороннем и трех двусторонних миротворческих постах, а также в военной комендатуре южного участка зоны безопасности".

"Полная передислокация мотострелкового батальона со штатным вооружением и материальными средствами в город Бендеры завершится 23 октября", — уточнила пресс-служба ЗВО.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Российские миротворцы в Приднестровье — необходимость присутствия>>>

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Теги:
ротация, миссия, миротворцы, Молдова, Россия
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