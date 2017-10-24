Новый министр обороны Молдовы примет присягу во вторник

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Назначенный министр обороны Молдовы Еуджен Стурза во вторник примет присягу в государственной резиденции. Об этом сообщили в высшем законодательном органе страны.

Церемония начнется в 12.30.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Президент Молдовы сделал важное заявление о судьбе Минобороны

В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Еуджен Стурзу.

Колацки: президенту Додону грозит импичмент, но только формально>>>

Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон: не признаю Стурзу министром обороны

По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно.

В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. Тогда правительство снова обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента. КС принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.

Мидриган: главное, чтобы министр обороны не играл в "Морской бой">>>

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. До сих пор обязанности главы ведомства исполнял Георге Галбура.