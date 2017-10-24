Декрет о назначении министра обороны Молдовы подписан

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Спикер парламента Андриан Канду в качестве и.о. президента страны подписал во вторник указ о назначении министром обороны Молдовы Еуджена Стурзы и принял его присягу.

"Министром обороны Молдовы назначается господин Еуджен Стурза. Декрет вступает в силу с момента подписания", — говорится в тексте декрета.

Новый глава оборонного ведомства страны уже принял присягу перед Андрианом Канду.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Президент Молдовы сделал важное заявление о судьбе Минобороны

"Желаю успешного мандата во главе Миноброны. Молдова нуждается в функциональном правительстве, министерства и Минобороны. Сегодняшнее назначение прошло по специальной исключительной юридической процедуре. Надеюсь, что сегодняшнее назначение позволит преодолеть институциональный кризис, который у нас был", — сказал Канду.

С конца 2016 года в Молдове не было министра обороны. В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу. Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно. В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. Тогда правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента. Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.