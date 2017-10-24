Додон отреагировал на назначение министра обороны Молдовы

Новым министром обороны Молдовы стал Еуджен Стурза – соответствующий указ был подписан спикером Андрианом Канду: что сказал на это президент республики Игорь Додон?

КИШИНЕВ 24 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает нелегитимным назначение вопреки его мнению на пост министра обороны Еуджена Стурзы.

Во вторник спикер парламента Андриан Канду вопреки мнению Додона подписал указ о назначении Стурзы на пост главы оборонного ведомства.

"Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки", — написал Додон на своей странице в Facebook.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Стурза рассказал, чем займется на посту главы Минобороны

По его мнению, созданный большинством в парламенте и правительством прецедент, станет инструментом, от которого они сами пострадают.

"Уверен, что эти методы не найдут понимания ни внутри страны, ни за ее пределами. Они могут называться чем угодно, только не демократией. Заверяю граждан и иностранных партнеров в том, что и в дальнейшем ни правительство, ни парламентское большинство демократов не смогут оказывать политическое давление на президента страны. Я получил мандат от народа и буду подчиняться только народу", — заявил Додон.





"Теперь все граждане смогли убедиться в необходимости перехода к президентскому государству, где непосредственно избранный глава страны обладает дополнительными полномочиями, предусмотренными в конституции, как того требует политическая логика", — отметил Додон.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон: не признаю Стурзу министром обороны

По его мнению, досрочные парламентские выборы, социалистическое парламентское большинство и президентское государство остаются единственным спасательным решением для Молдовы.

"Мы проведем обширную информационную кампанию и осуществим сбор подписей в поддержку президентского государства. Не поддамся давлению и не буду подписывать то, с чем я не согласен и что наносит ущерб интересам государства. Я буду до конца бороться за интересы граждан", — сказал Додон.

Он выразил уверенность, что на следующих парламентских выборах Партия социалистов Республики Молдова, которую он возглавлял до избрания президентом, получит парламентское большинство. Додон еще раз напомнил, что отправить его в отставку с поста президента может только народ страны.

С конца 2016 года в Молдове не было министра обороны. В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которая представляет парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу. Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за прояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому случаю КС выносит решение отдельно. В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. Тогда правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента. Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.