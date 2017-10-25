Схватка за Минобороны Молдовы: чего ждать от нового министра

"Битва" за министерство обороны Молдовы завершилась, каким будет министр обороны и чего от него ожидать

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Спор между президентом Молдовы Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом по министерству обороны подошел к концу. Конституционный суд расставил точки над "i" в этом вопросе, делегировав право назначить руководителя оборонного ведомства главе правительства или спикеру парламента.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Игорь Додон: о противостоянии в верхних эшелонах власти Молдовы

Воспользоваться этой возможностью решил последний — председатель высшего законодательного органа страны Андриан Канду. И новым министром обороны Молдовы стал вице-председатель Народно-европейской партии Еуджен Стурза, кандидатуру которого предложил премьер и дважды отклонил президент. Кто вышел из этого спора победителем и чего ожидать от нового министра обороны Молдовы в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал политого Виктор Жук.

"Конечно, выиграло парламентское большинство и правительство, потому что кандидатура, которую они представили, была в конце концов назначена на пост главы Минобороны. Посмотрим, какие будут результаты этого министра", — сказал эксперт.

По его мнению, в отличие от других чиновников Стурза будет постоянно находиться "под лупой".

"Все будут следить за тем, какие у него успехи, и в особенности, какие у него ошибки или отсутствие успехов. Но на данный момент, кажется, что инициатива в данном деле находится у правительства, которое вышло победителем из этой схватки", — заключил Жук.

С конца 2016 года в Молдове не было министра обороны. В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которая представляет парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства вице-председателя Народно-европейской партии Еуджена Стурзу.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон отреагировал на назначение министра обороны Молдовы

Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за прояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому случаю КС выносит решение отдельно. В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. Тогда правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента.

Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.