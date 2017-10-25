Кабмин утвердил тех, кто займет руководящие посты в министерствах

Семь генеральных секретарей вступят в должность, а двух человек предстоит определить при повторном конкурсе

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду утвердило семь генеральных секретарей министерств.

В итоге в Минобороны эту должность занял Раду Бурдужа, генсекретарем министерства здравоохранения, труда и соцзащиты – бывший вице-министр соцзащиты Борис Гылка, генсекретарем Минюста – замглавы этого ведомства Анатолие Мунтяну, генсекретарем министерства иностранных дел и евроинтеграции – Михаил Кэпэцынэ, генсекретарем министерства просвещения, культуры и исследований – вице-министр этого ведомства Игорь Шаров, генсекретарем министерства экономики и инфраструктуры – Юлия Ябанжи-Костин, а генсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – экс-вице-министр сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В правительстве Молдовы произошли отставки

Вместе с тем, еще предстоит определиться, кто займет аналогичные посты в МВД и Минфине. Как пояснил премьер Павел Филип, в министерстве финансов генсекретарь уже был выбран, но в последний момент он отказался занимать эту должность.

Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Документ предусматривает, что новый кабмин должен состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В кабмине таким образом исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари.