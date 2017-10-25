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Тирасполь

Делегация Приднестровья в Москве: нам нужно 90 млн долларов в год

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU
Политика
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Эти деньги власти непризнанной ПМР намерены просить у России, чтобы сократить необеспеченный дефицит бюджета, рассчитаться со всеми социальными выплатами и продолжить реформы в экономике

Sputnik, Алексей Стефанов

Текущий 2017 год Приднестровье встретило с дефицитом бюджета в 25% ВВП, из них более 10% — это был дефицит бюджета, не обеспеченный никакими источниками, отметил глава исполнительной власти непризнанной ПМР Александр Мартынов во время пресс-конференции в Москве.

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© Sputnik/ Vitaliy Ankov
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В столицу России он прибыл вместе с коллегами из Верховного совета и Общественной палаты непризнанной Приднестровской молдавской республики просить у России финансовую помощь.

"Ситуация у нас очень сложная. По состоянию на начало года, когда в республике было сформировано новое правительство, у нас наблюдался дефицит бюджета около 25% ВВП, отрицательные валютные активы — около 40 млн долларов. На грани остановки находились системообразующие предприятия. Все это требовало принятия комплекса срочных мер со стороны правительства и Центрального банка для того, чтобы стабилизировать ситуацию, не допустить задержку выплат заработных плат и пенсий. И нам очень сильно помогла Российская Федерация, представитель президента России в Приднестровье Дмитрий Рогозин", — сказал Мартынов.

По его словам, в Приднестровье начат ряд структурных реформ для того, чтобы содействовать развитию экономики, обеспечить поступательный экономический рост. Правительство поставило перед собой довольно амбициозные цели — удержать темпы роста на уровне 5-7%. Это при том, что экономика развита слабо, проводится реформа системы госуправления, вырабатываются дорожные карты по поддержке бизнеса, улучшению условий предпринимательской деятельности.

"У нас происходит реструктуризация государственного сектора экономики по примеру Российской Федерации, начата большая реформа бюджетного процесса, целью которой является повышение прозрачности приднестровских государственных финансов", — отметил Мартынов.

Администрация Левобережья тесно сотрудничает с Российской Федерацией: заключено два договора с российскими аудиторскими компаниями, которые сопровождают эти проекты, имеется "достаточно эффективное взаимодействие с агентством стратегических инициатив РФ, работа координируется с органами государственной власти России". Мартынов считает, что эффект от реформ, которые уже начаты, будет заметен в течение трех-пяти лет.

"На период преобразований, реформ мы просим у Российской Федерации финансовую поддержку, помощь для финансирования необеспеченного дефицита. Эта сумма составляет около 90 млн долларов США в год. Денежные средства планируется направить исключительно на выплату заработных плат, пенсий, финансирования медикаментов, питания в школах, детских садах и в больницах. При этом мы готовы обеспечить максимальную прозрачность использования российской финансовой помощи. В частности, уже со следующего года бюджет Приднестровья будет подвергаться ежегодному аудиту со стороны аудиторских компаний Российской Федерации. Кроме того мы предложили России обеспечить работу на территории Приднестровья мониторинговой миссии, в которую могли бы войти, допустим, сотрудники Счетной палаты РФ, которые бы проверяли использование российской финансовой помощи", — заявил Мартынов.

Тирасполь
CC BY 2.0 / Eugene Romanenko / Tiraspol - chapel, government
Россия может предоставить Приднестровью помощь
И добавил, что 90 млн долларов Приднестровье рассчитывает получить только в первый год, а затем ежегодно сокращать сумму транша "за счет развития экономики и сокращения дефицита бюджета". Он уверен, что это вполне реально.

"По итогам девяти месяцев приднестровская экономика демонстрирует уверенный рост: промышленности, экспорта, импорта, внутреннего товарооборота, оборота по реализации товаров и услуг. Естественно, этот экономический рост обеспечивается флагманами приднестровской промышленности — у нас развита электроэнергетика, черная металлургия, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство. Благодаря управленческим действиям со стороны органов власти Приднестровья, Центрального банка, поддержке России нам удалось эти предприятия поддержать, не допустить остановки, и сегодня они демонстрируют прирост объемов производства, за счет эффективной работы пополняется приднестровский бюджет", — говорит председатель правительства.

Мартынов отметил, что экономические связи у Левобережья существуют свою продукцию предприятия региона экспортируют в около ста стран мира, но "внешнеэкономическая деятельность Приднестровья сегодня не свободна".

"Наши приднестровские предприятия вынуждены проходить процедуру двойного таможенного оформления как в таможенных органах Приднестровья, так и Молдовы. Кроме этого, ограничен импорт Приднестровья по ряду товаров. Наши транспортные компании не имеют возможности самостоятельно осуществлять международные грузоперевозки. Очень сильно страдает в результате блокадных действий транспортная логистика приднестровских экономических агентов. Вследствие чего и приднестровские предприятия, и экономика в целом ежегодно несет миллионные убытки. Естественно в результате таких блокадных действий создаются инвестиционные риски, что препятствует привлечению инвестиций в Приднестровье. Но мы работаем над развитием экономики и просим помощь у Российской Федерации для того, чтобы она нам в этих направлениях помогла", — высказался премьер.

Памятник А. В. Суворову в Тирасполе
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Официальный Кишинев, по мнению Мартынова, наблюдая за сложным положением Приднестровья, только усугубляет ситуацию. На вопрос о взаимодействии с Кишиневом после введения совместного молдавско-украинского пограничного и таможенного контроля на КПП "Кучурганы" он ответил, что мнение Тирасполя в этом случае было проигнорировано, "решение принято, и не в интересах Приднестровья ".

"Мы изначально выступали против совместных таможенных постов, это решение было принято за рамками различных площадок, на которых происходят переговоры между Кишиневом и Тирасполем. На сегодняшний день такие посты уже существуют, и мы слышим из Кишинева, что в планах установление дополнительных совместных таможенных постов. Для экономики Приднестровья, для экономических агентов это создает значительные риски. При этом потребности в этих совместных таможенных постах мы не видим, обозначаем свою позицию постоянно, и несколько раз предлагали обсудить ее в рамках переговорной площадки 5+2. Но вы знаете, что уже более года эта площадка, к сожалению, не работает. И у Приднестровья отсутствует возможность в рамках такой авторитетной площадки донести свою позицию. Тем не менее, мы руки не опускаем, определились по этому вопросу, и постоянно высказываем свое мнение доступными нам средствами", — заключил  Мартынов.

Теги:
регион, деньги, помощь, приднестровье, молдова
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