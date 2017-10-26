Один из депутатов принял решение уйти из парламента Молдовы

Список молдавских парламентариев в скором времени изменится – один из депутатов сдает мандат

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Депутат фракции коммунистов Василий Панчук принял решение отказаться от мандата парламентария. Соответствующий запрос он зарегистрировал в высшем законодательном органе страны, ссылаясь на состояние здоровья. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила его коллега Мария Постойко.

"Вместо господина Панчука фракцию коммунистов пополнит руководитель Союза ветеранов Молдовы Алла Мироник", — сказала Постойко.

Запрос Панчука предстоит рассмотреть на пленарном заседании парламента. Согласно процедуре, высший законодательный орган должен объявить кресло парламентария свободным. Затем Центризбирком передаст в Конституционный суд материалы для того, чтобы утвердить нового парламентария.

В настоящее время во фракцию коммунистов входят семь парламентариев.