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Президент Игорь Додон

Додон: президент не сдался перед парламентским большинством

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Президент Молдовы считает, что парламентское большинство не пойдет на импичмент

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. После того, как был назначен министр обороны Молдовы, ситуация в молдавской политике "накалилась".

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© Sputnik/ Miroslav Rotari
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Однако президент Игорь Додон считает, что парламентское большинство не пойдет на импичмент главы республики. Он заявил, что выступает против дестабилизации обстановки в стране. 

"Они (парламентское большинство – ред.) понимают, что на импичмент, отставку президента у них нет ни единого шанса. Потому что отставка главы республики происходит только на основе референдума. Проголосовали за президента 840 тысяч человек, значит на референдуме нужно, чтобы 840 тысяч человек плюс один голос высказались за отставку. Референдума они боятся, поэтому они на него не пойдут", — сказал Додон в эфире одного из молдавских телеканалов. 

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Комментируя решение правительства и парламентского большинства назначить вопреки его мнению на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии республики Евгения Стурзу, Додон отметил, что этот ход проевропейской власти продемонстрировал две вещи. 

Президент Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Первое – они (парламентское большинство и правительство – ред.) боятся поддержки народа, которая есть у президента, и поэтому не готовы идти на импичмент. Второе – президент не сдался перед парламентским большинством, потому что мог подписать указ и сдаться, но не сделал этого. И я не буду сдаваться и дальше", — отметил Додон, добавив, что не намерен подписывать антинародные инициативы и законопроекты, которые, с его точки зрения, не нужны республике.

Он еще раз отметил, что давление на президента предполагает два сценария.

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"Первый – они провоцируют, чтобы мы выводили людей на улицы… Но что дальше? Это может привести к дестабилизации. Есть второй сценарий демократичный – это парламентские выборы, которые пройдут в 2018 году", — добавил Додон, отметив, что в этой ситуации руководителям государства надо отбросить политические амбиции и не доводить ситуацию до дестабилизации.

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Теги:
импичмент, президент, Игорь Додон, Молдова
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