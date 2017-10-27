Сценарий Додона: как защитить Молдову от идей унионизма

Президент Молдовы не исключил проведения референдума по запрету объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сделал важное заявление.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Осталеп: Приднестровье помешает планам унионистов

Он не исключает возможности проведения в 2018 году консультативного референдума по вопросу запрета на законодательном уровне идеи объединения с Румынией.

"Я адепт запрета унионизма (идеи объединения Молдовы и Румынии – ред.) в республике. Мы рассматриваем очень серьезно и обсуждаем, может, стоит провести консультативный референдум. Спросим народ, поддерживают ли они запрет унионизма – да или нет. И посмотрим. Не исключаю, что мы выйдем с такой инициативой, возможно, в самое ближайшее время", — заявил Додон в эфире одного из телеканалов.

Чем грозит изменение названия государственного языка Молдовы>>>

Он отметил, что знает, какой будет результат этого консультативного референдума.

"Твердо уверен, что большинство населения страны против тех, кто хочет ликвидировать государственность", — сказал молдавский лидер.

Додон добавил, что в следующем году республику ожидают некоторые риски, в числе которых унионизм.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Вровень с ЕС: закон против унионизма в Молдове

"Как я говорил, это огромный риск. Нам надо смотреть, что делать для запрета унионизма. Не исключаю, что в следующем году пройдет референдум по этому вопросу", — президент страны.

В марте 2018 года исполняется 100 лет с момента принятия исторического решения Sfatul Tarii ("Совет страны" — ред.) о присоединении Бессарабии к Румынии.

Согласно данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдовы высказываются против объединения республики с Румынией.