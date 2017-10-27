Спикер парламента Молдовы высказался по поводу ситуации в Испании

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Молдова поддерживает территориальную целостность и суверенитет Испании, заявил спикер парламента республики Андриан Канду.

Мадрид поставил жирную точку: власти Каталонии отстранены>>>

"Мы будем и дальше следить за ситуацией в Королевстве. Надеюсь, что сегодняшнее решение сената, который утвердил запрос правительства о применении положений статьи 155 конституции Испании в отношении Каталонии, будет способствовать восстановлению конституционного порядка и верховенства закона на всей территории Испании", — сказал Канду, которого цитирует пресс-служба молдавского парламента.

Пучдемон обвинил короля Испании в агрессии против прав Каталонии>>>

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. А сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.