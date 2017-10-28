"Доктор, у меня психологическое отвращение к политикам: что делать?"

Конечно, первым делом подобные настроения люди связывают с осенней хандрой – не хочется смотреть телевизор, да и порой сами новости не интересны.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Колацки: в Молдове ожидается парад популизма

Повеяло какой-то аполитичностью и равнодушием к происходящим процессам. И что любопытно, замечают кишинецы, окружающие вокруг тоже стали проявлять апатию к текущей политической ситуации. Людей постепенно перестает интересовать политика, они не доверяют власти, не верят обещаниям государственных деятелей, которые уже вовсю стали их раздавать в своих партийных СМИ, хотя официально предвыборная кампания еще не стартовала.

Эксперт, доктор психологии Елена Ковалева, помогла разобраться в проблеме и в интервью Sputnik расставила все точки над "i". Она рассказала о том, почему жители нашей страны перестают доверять политикам:

"Давайте будем понимать: человек живет в социуме, и реагирует на то, что происходит в обществе. Однако сегодня люди действительно достигли некоего определенного переходного этапа. Этот переход заключается в переносе ответственности — от государственной к персональной. Этот переход тяжело дается особенно людям, жителям стран постсоветского пространства", — считает психолог.

И причина данной проблемы всего одна.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Ковалева: молдавские политики демонстрируют аморальное поведение

"Раньше ведь как было? Государство брало на себя ответственность за происходящее в стране. Вся государственная машина работала на то, чтобы у граждан было "светлое будущее", уверенность в завтрашнем дне. Люди перестают верить политикам, потому что последние демонстрируют антиморальное поведение. Мошенничество, воровство… Не будем конкретизировать фамилии, но политики, обещая народу золотые горы, на самом деле обеспечивают свою выгоду, а не народную. Отсюда и разочарование", — отметила Ковалева.

Однако, по мнению специалиста, чтобы выйти из состояния тотального психологического отвращения к политикам, необходимо в целом изменить отношение к ситуации.

"Человек должен понять для себя: то, что происходит с ним, — это его личное дело. И именно он несет персональную ответственность за происходящее в его жизни и судьбе. Перекладывание проблем на государство, на политиков – признак незрелой личности. Профессиональный рост, личное благосостояние и удовлетворённость – все это находится в зоне персональной ответственности каждого. Поэтому нужно преодолевать пассивные тенденции, которые, к сожалению, характеризуют наше общество. Нельзя всю ответственность за собственные неудачи складывать на политические структуры, все решаемо, все изменяемо, нужно нести персональную ответственность за каждый шаг, который происходит в жизни. И ценить то, что имеешь", — заключила психолог.