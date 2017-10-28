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Президентура

В Молдове начали собирать подписи за президентскую форму правления

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Партия социалистов начала сбор подписей в поддержку президентской формы правления, об этом заявила лидер формирования Зинаида Гречаная

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Партия социалистов начала в субботу сбор подписей в поддержку перехода к президентской форме правления. 

Валерий Осталеп
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"По многочисленным соцопросам, большинство — 70% — граждан — хотят президентской формы правления. У людей нет никакого доверия к нынешнему парламенту. Поэтому народ хочет, чтобы была вертикаль власти, чтобы был сильный президент, у которого есть полномочия, и с кого спрашивать за порядок в стране. Мы поддержали эту инициативу граждан на митингах, и начиная с сегодняшнего дня начали сбор подписей за президентскую форму правления", — сказала глава политформирования Зинаида Гречаная.

По ее словам, кампания по сбору подписей стартовала одновременно по всем районам.

"Мы намерены собрать 70% подписей у избирателей с правом голоса. Думаю, что это будет происходить до марта следующего года. Если большинство людей выскажутся за, то, конечно, на предвыборном съезде партии мы внесем в электоральную платформу переход на президентскую форму правления", — заявила Гречаная. 

Президент Игорь Додон, который до избрания лидером республики руководил Партией социалистов, неоднократно заявлял о необходимости перехода к президентской форме правления в республике. 

Противостояние президента с парламентским большинством и правительством продолжается. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада.

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Теги:
сбор подписей, президентская форма правления, Молдова, Политика
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