Додон пригласил Йоханниса в Молдову

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в понедельник встречу с послом Румынии в республике Даниелом Ионицэ.

"Важной причиной для сегодняшней встречи стало мое желание вручить господину послу Даниелу Ионицэ официальное письмо на имя президента Румынии Клауса Йоханниса с приглашением посетить республику. На мой взгляд, между государственными лидерами Румынии и Молдовы необходимо наладить ответственные и конструктивные взаимоотношения", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он выразил уверенность, что "лишь постоянный диалог будет способствовать устранению всех недоразумений и сложностей, все еще возникающих в отношениях между государствами или между ведомствами".

"Рассчитываю также на готовность президента Румынии встретиться в Кишиневе в любое удобное для него время", — добавил молдавский лидер.

Додон также заверил дипломата в том, что "молдо-румынские отношения сохраняют для Молдовы свой основополагающий характер в силу соседства, общих исторических событий, а также культурной близости, существовавшей между странами".

"Мы два независимых и суверенных государства, которые должны искать и находить новые возможности для уважительного и полезного для граждан сотрудничества", — отметил Додон.

Ранее президент заявил, что не исключает возможности проведения в 2018 году консультативного референдума по вопросу запрета на законодательном уровне идеи объединения с Румынией.