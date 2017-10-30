Когда состоятся переговоры в формате "5+2": что говорят в Кишиневе

Очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2 после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года: в правительстве Молдовы рассказали, когда ожидают проведения новой встречи

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" может состояться до конца ноября этого года, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Молдовы.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Премьер-министр Молдовы Павел Филип провел встречу с представителями посредников в процессе по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2"… Участники этого диалога констатировали, что существуют реальные условия, для созыва до конца ноября новой встречи в формате "5+2", — отметили в правительстве.

В кабмине обратили внимание, что в скором времени будет открыт мост в Гура Быкулуй. В ходе встречи, как сообщили в пресс-службе правительства, стороны зарегистрировали прогресспо вопросу апостилирования дипломов, выдаваемых в Приднестровье. Также обсуждены и другие аспекты, в числе которых регистрация автомобилей с приднестровскими номерами, телефонную связь и другие темы.

Канду надеется, что переговоры в формате "5+2" пройдут до конца года>>>