КС высказал свое мнение по государственному языку Молдовы

Теперь дело за парламентом Молдовы: Конституционный суд высказался по проекту об изменении названия государственного языка с "молдавского" на "румынский"

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента республики о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон выступил против изменения названия госязыка в конституции

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". Подписи под данной инициативой поставили 35 депутатов из 101 местного парламента.

"Инициатива по изменению конституции представлена в законном порядке. Законопроект об изменении Конституции по интерпретации статьи 13 ("Государственный язык, функционирование других языков" — ред.) не нарушает лимиты для пересмотра Конституции", — заявил во вторник глава КС Тудор Панцыру.

После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу об изменении в Конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".