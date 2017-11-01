Додон - парламенту: народ выйдет на улицы для защиты молдавского языка

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Языковой вопрос уже не первый год "будоражит" умы жителей нашей страны. Однако во вторник, 31 октября, случилось то, о чем ранее никто не мог даже подумать. Конституционный суд (КС) дал положительное заключение по законопроекту Либерально-демократической партии, которая предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.

© RIA Novosti. Sergei Mamontov Рогозин высказался по решению КС о государственном языке в Молдове

Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Проект передадут на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

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Президент Игорь Додон заявил, что намерен блокировать всеми способами данную инициативу. Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон, также выступила против изменения названия государственного языка в Конституции с молдавского на румынский

Додон выразил уверенность, что в парламенте будет непросто найти 67 голосов для изменения главного закона страны. По его словам, для блокирования этой поправки в парламенте нужны голоса еще 11 депутатов (35 голосов против). Он также отметил, что переговоры по этому поводу уже начаты.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон: в споре о языке точку должен поставить народ Молдовы

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"Но даже если найдутся столько предателей, то у меня есть две попытки заблокировать этот закон, которые я обязательно использую. Затяну принятие поправок в Конституцию минимум на 1,5 месяца с момента принятия закона в окончательном чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства. Не советую идти по этому пути… Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны защитить это для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой", — сказал Додон.