Молдова отзывает ряд своих послов

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Члены кабмина на заседании в среду утвердили решение отозвать четырех послов Молдовы. Соответствующий проект представил министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, не уточнивший причин отзыва.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В правительстве Молдовы произошли отставки

Таким образом, отозван посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, посол в Литве Валериу Фрижа, посол РМ в Нидерландах Емилиан Бренич, посол в Бельгии и Люксембурге Юрие Реницэ. Декреты должен подписать президент страны Игорь Додон.

Кроме того, на заседании правительства принято решение об освобождении с должности вице-министра внутренних дел и главнокомандующего войск карабинеров Иона Цуркана. Его назначили представителем Молдовы в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ.