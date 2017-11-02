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Заседание парламента Молдовы

Депутат объяснил, можно ли отправить в отставку судей КС

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (44)
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Парламентарий Сергей Сырбу объяснил, можно ли выразить персональный вотум недоверия магистратам Конституционного суда

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Законодательство Молдовы не предполагает возможности выразить персональный вотум недоверия магистратам Конституционного суда (КС). Об этом заявил журналистам в парламенте депутат Сергей Сырбу. 

Конституционный суд Молдовы
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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В начале заседания фракция коммунистов сообщила о том, что подготовила персональный вотум недоверия судьям КС. По мнению авторов инициативы, текущий состав КС политизировал роль инстанции. Как подчеркнула депутат Елена Боднаренко, оппозиция в парламенте неоднократно осуждала решения Конституционного суда, который продемонстрировал неуважение к Конституции страны. Она уточнила, что если вотум будет подписан 15 депутатами, то его зарегистрируют как законодательную инициативу депутатов и в течение недели рассмотрят в парламенте.

"Что касается намерения вынести персональный вотум недоверия судьям КС, то это действие представляет собой нигилизм с юридической точки зрения. Невозможно с юридической точки зрения выдвинуть вотум недоверия Конституционному суду. Согласно Конституции и регламенту парламента, персональный вотум недоверия можно выдвинуть в отношении правительственных действий, министрам, только действиям исполнительной власти и ни в коем случае другим независимым и автономным властям", — сказал Сырбу.

Парламентарий уточнил, что в целом процедура отставки судей КС, согласно закону о Конституционном суде, — комплексная процедура.

"Она может начаться только в случаях, предусмотренных законом. Это отставка по собственной инициативе, по объективным причинам – болезнь, смерть. Законодательство не предусматривает возможности отзыва судей из чьих-либо политических интересов", — сказал Сырбу.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (44)

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Теги:
персональный вотум недоверия, инициатива, Конституционный суд, парламент, Сергей Сырбу, Молдова
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