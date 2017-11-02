Судьям Конституционного суда хотят выдвинуть вотум недоверия

Молдавские коммунисты, выразив персональный вотум недоверия судьям Конституционного суда (КС), обозначили свою позицию относительно решения данной структуры, которое дает возможность изменения названия государственного языка с молдавского на румынский

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Решение Конституционного суда, дающее возможность изменить название государственного языка с молдавского на румынский, было воспринято в молдавском обществе неоднозначно.

Депутаты фракции Партии коммунистов выразили персональный вотум недоверия судья Конституционного суда республики, сообщила депутат Елена Боднаренко.

"Фракция Партии коммунистов подвела итог нарушений Конституции, выявленных КС. Их 13, включая положение, которое было принято позавчера и которое дает возможность изменения названия государственного языка с молдавского на румынский. Фракция Партии коммунистов выдвинула персональный вотум, которым выражает недоверие судьям Конституционного суда республики, и требует, чтобы компетентные органы власти в срочном порядке инициировали процедуру отставки судей КС и изменения процедуры отстранения их с должности", — сказала Боднаренко.

Документ, по ее словам, подписан членами фракции Партии коммунистов.

"Сегодня мы объявили о существовании вотума и предложили коллегам подписать эту инициативу", — сказала депутат.

По ее мнению, текущий состав КС политизировал роль инстанции. Депутат подчеркнула, что оппозиция в парламенте неоднократно осуждала решения Конституционного суда, который продемонстрировал неуважение к Конституции.

Боднаренко отметила, если вотум будет подписан 15 депутатами, то он будет зарегистрирован как законодательная инициатива, которая в течение недели должна быть рассмотрена в парламенте.