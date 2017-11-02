Осталеп о вердикте КС: это бомба, заложенная румынами под Молдову

Нику Гончар, Sputnik

Стремление изменить название государственного языка в Конституции Молдовы с молдавского на румынский — настоящая "бомба", которая спровоцирует постоянное нарастание нестабильности в стране. А одобрение этой инициативы Конституционным судом противоречит здравому смыслу и свидетельствует, что КС реализует интересы Румынии, а не своего государства. Об этом заявил Валерий Осталеп, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности в комментарии для Sputnik Молдова.

А где здравый смысл?

"Лично для меня Конституционный суд — это самая дискредитированная государственная структура в нашей стране. Судьи открыто говорят о том, что являются унионистами и гражданами Румынии. То есть, при их посредничестве, реализуются государственные интересы Румынии. Ни о какой объективности здесь нет и речи", — уверен собеседник.

Осталеп назвал решения Конституционного суда "противоречащими здравому смыслу".

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Например, любой понимает, что Декларация независимости — это политический документ, который не имеет юридического характера. И политическая декларация не может быть выше Конституции. Но тогдашний председатель КС Александр Тэнасе и другие судьи в 2013 году создали прецедент, по которому все можно переворачивать с ног на голову. Напомним, в 2013 году КС под председательством Александра Тэнасе принял решение о том, что Декларация независимости превалирует над Конституцией.

"На мой взгляд, еще когда в Молдове разрешали двойное гражданство, парламентскому большинству было нужно запретить людям с иностранным гражданством занимать посты в высших органах власти. Сделано этого не было, и этой ошибкой пользуются вовсю. Скоро молдаван вообще не останется в государственных структурах", — выразил сожаление эксперт.

Опасный "микс"

По мнению Осталепа, одобрение Конституционным судом парламентской инициативы об изменении названия госязыка стало следствием сразу нескольких факторов, как внешних, так и внутриполитических.

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"Понятно, что мы имеем здесь дело с таким "миксом". Во-первых, политики у власти заинтересованы в том, чтобы отвлекать внимание от экономической и социальной ситуации, где картина далеко не радостная. Поэтому людей сталкивают, чтобы они грызлись между собой, споря о названии языка. Во-вторых, власть кокетничает с Румынией, потому что Румыния осталась единственной в Евросоюзе, кто интересуется файлом Молдавии. И то лишь потому, что румыны продолжают реализовывать свои эгоистические государственные интересы, которые накладываются на интересы молдавских политиков. Для самих же молдавских властей, можно ручаться, название языка не является чем-то принципиальным, там на других принципах все основано. В-третьих, давайте посмотрим на людей, которые предлагают изменить название государственного языка. Кто такой Тудор Делиу (лидер фракции ЛДПМ, один из авторов законопроекта), кто такие либералы? Это люди, которые скомпрометированы. Их лидеры сидят в тюрьме или находятся под следствием, а их партии, как оказалось, все годы финансировались за счет украденных денег. Они не имеют никакого политического веса, никакого политического будущего, их не будет в следующем парламенте, и они всеми силами пытаются напомнить о себе, получить хоть какие-то оценки от молдавского общества. Впрочем, со стороны молдавского общества они оценку уже получили, и эти оценка —уничтожающая", — уточнил собеседник.

Осталеп считает, что намерение изменить название языка в Конституции в условиях, когда большинство граждан Молдовы считают себя молдаванами, а государственный язык называют молдавским, серьезно подорвет стабильность в Молдове и запустит целый ряд разрушительных процессов.

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"В нашей стране 70-80% считают себя молдаванами и говорят на молдавском языке. И даже если теоретически предположить, что изменение названия государственного языка будет проголосовано, этим дело не закончится. Люди не перестанут говорить, что их язык является молдавским, а проводники интересов Румынии будут их атаковать при каждом удобном случае, указывая на Конституцию. Примечательно, что до сих пор они ту же самую Конституцию игнорировали, потому что государственным языком там назван молдавский", — уверен Осталеп.

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Политого отметил, что намерение изменить название языка —это бомба, которая закладывается румынами и в Бухаресте, и в Кишиневе. Это спровоцирует постоянное нарастание нестабильности в Молдове. Поляризация общества продолжится, будет расти неприятие противоположного мнения. Власть, если бы это была ответственная власть, обязана понимать эти процессы, и вести себя очень осторожно, потому что эти процессы касаются не только сегодняшнего дня, но и будущего.

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"Хочу обратить внимание на методы, к которым они прибегают. Сейчас авторы инициативы не уверены, что смогут набрать в парламенте необходимое конституционное большинство, и уже раздаются предложения о том, чтобы провести секретное, закрытое голосование. Это в их стиле, действовать секретно, ночью, исподтишка, чтобы никто не узнал. Они главного не понимают, что именно это вызывает у молдаван неприязнь, когда нет корректного, четкого, настоящего подхода", — подчеркнул политолог.

По мнению Осталепа, авторы инициативы, вмешиваясь в Конституцию, запустили механизмы, которые в дальнейшем обернутся против них.

"Даже если в парламенте проголосуют и изменят название государственного языка, этим дело не закончится. Это будет тактическая победа унионистов, но не окончательная, потому что в будущем Конституцию можно будет вновь поменять точно так же, как сделали они. И не только в той статье, что касается языка", — заметил Осталеп.

Политолог уверен, что рано или поздно власть все равно поменяется, и тогда урок, которые они нам сейчас преподнесли, повернется против них.