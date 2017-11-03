11:55 03 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Виза

"Двойные граждане" во власти – капли, точащие независимость Молдовы

© Sputnik/ Sergei Kirkach
Политика
Получить короткую ссылку
10010

"Двойные граждане" во власти – капли, точащие независимость Молдовы: комментирует экс-глава Конституционного суда Думитру Пулбере

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Независимость Республики Молдова некоторые политики пытаются поставить под сомнение, говоря об объединении нашей страны с другими государствами, заявил корреспонденту Sputnik бывший председатель Конституционного суда Республики Молдова Думитру Пулбере.

конституционный суд
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Судьям Конституционного суда хотят выдвинуть вотум недоверия

Додон: у молдавских чиновников не должно быть двойного гражданства >>>

"Как же не быть этим разговорам, если государством управляют люди с двойным гражданством. Да, Конституция предполагает двойное гражданство для обладателей молдавских паспортов. Но после того, как в Основной закон было внесено это положение, парламент проголосовал за законопроект, запрещающий функционерам высокого ранга иметь двойное гражданство. Этот закон очень хорошо действовал до 2009 года. Но затем, когда Партию коммунистов сменили во власти другие политформирования, этот закон был отменен, и теперь все, у кого два паспорта, — министры, судьи, прокуроры, — управляют нами", — отметил Пулбере.

Он напомнил, что недавно обсуждался вопрос и о разрешении на двойное гражданство для работников Службы информации и безопасности Молдовы.

Додон обозначил, у кого в Молдове не может быть двойного гражданства >>>

"Уверен, что человек с двойным гражданством не должен работать в национальной безопасности. Не в состоянии обладатель двух паспортов быть и руководителем страны, депутатом, прокурором, судьей. Потому что рано или поздно возникнет конфликт интересов с другим государством, которому такой человек также приносил присягу. А нам, гражданам, как верить таким людям?! Вот так мы шаг за шагом теряем государственность. Я, гражданин Молдовы, не могу быть уверен, что меня никогда не предаст какой-нибудь чиновник с двумя паспортами", — подчеркнул Пулбере.

По теме

Ляху: спецслужбы не заинтересованы в "прослушке" рядовых граждан
Только за деньги: ЕС может изменить правила въезда для граждан Молдовы
Теги:
двойное гражданство, СИБ, Конституционный суд, Думитру Пулбере, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    Языковой протест

    Штаб защиты русских школ заявил новую акцию протеста — шествие за сохранение русского образования в Латвии.

  • Пентагон, архивное фото
    Невидимая война

    Что готовят народам бывшего СССР биологические лаборатории Пентагона, и насколько жестко готова реагировать Москва?

  • Эстонская ИД-карта
    Конец личности

    Правительство Эстонии останавливает действие сертификатов электронных удостоверений личности из-за риска кражи персональных данных.

  • Рабочий на стройке
    Кто ты, белорус?

    В преддверии Всемирного дня мужчин Нацстатком Беларуси опубликовал портрет типичного представителя сильной половины населения республики.

  • Энергетика. Подстанция Марнеули-500
    Энергетический транзит

    Армения, Иран, Грузия и Россия наладят энергетический коридор Север-Юг, который позволит осуществлять транзит электричества в четырехстороннем формате.

  • Евгений Дога
    Ласковый и нежный…

    Композитор, народный артист СССР Евгений Дога в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как впервые сыграл на мандолине и написал первую музыку к фильму.

  • Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево) во время церемонии фотографирования перед началом встречи в Тегеране
    Тегеран-17

    Для чего встречались в Тегеране лидеры России, Ирана и Азербайдажна уже во второй раз в подобном формате, рассказал политолог Геворг Миразаян.

  • сыродел Вараздат Еганян
    Сырных дел мастер

    Физик, посвятивший 25 лет жизни производству сыров, рассказал, как правильно есть этот кисломолочный продукт и пить вино.

  • Кредитные карты, архивное фото
    "Полет" нормальный

    Казахстанский системообразующий банк "Казком" опроверг слухи о банкротстве и ограничениях на снятие наличности.

  • Люди на акции протеста в центре Таласа. Архивное фото
    Митинг-live

    Жители города Талас в Кыргызстане вновь собираются на митинг: они требуют извинений от действующего президента. Sputnik узнал за что.

  • Учения ОДКБ Боевое братство-2017
    Учения армады

    В учениях ОДКБ в Таджикистане примут участие порядка пяти тысяч военных и большое количество боевой техники.

  • Мигранты во время экзаменационного тестирования
    Дистанционный русский

    Институт им. Пушкина разработал систему дистанционного тестирования по русскому языку с выдачей сертификата, который подтвердит владение языком как иностранным.

  • Российские саперы нашли и обезвредили в Южной Осетии 15 мин
    Миноискатели

    В Южной Осетии инженеры российской военной базы приступили к очистке трех тысяч гектаров земли от неразорвавшихся снарядов.

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    Языковой протест

    Штаб защиты русских школ заявил новую акцию протеста — шествие за сохранение русского образования в Латвии.

  • Пентагон, архивное фото
    Невидимая война

    Что готовят народам бывшего СССР биологические лаборатории Пентагона, и насколько жестко готова реагировать Москва?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модель на показе коллекции E.Lau в рамках China Fashion Week в Пекине
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
Эксперимент продемонстрировал главный минус iPhone X
Эксперимент продемонстрировал главный минус iPhone X
Гражданство РФ в упрощенном порядке
Кто и как может получить российский паспорт

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться