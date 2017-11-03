"Двойные граждане" во власти – капли, точащие независимость Молдовы

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Независимость Республики Молдова некоторые политики пытаются поставить под сомнение, говоря об объединении нашей страны с другими государствами, заявил корреспонденту Sputnik бывший председатель Конституционного суда Республики Молдова Думитру Пулбере.

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Додон: у молдавских чиновников не должно быть двойного гражданства >>>

"Как же не быть этим разговорам, если государством управляют люди с двойным гражданством. Да, Конституция предполагает двойное гражданство для обладателей молдавских паспортов. Но после того, как в Основной закон было внесено это положение, парламент проголосовал за законопроект, запрещающий функционерам высокого ранга иметь двойное гражданство. Этот закон очень хорошо действовал до 2009 года. Но затем, когда Партию коммунистов сменили во власти другие политформирования, этот закон был отменен, и теперь все, у кого два паспорта, — министры, судьи, прокуроры, — управляют нами", — отметил Пулбере.

Он напомнил, что недавно обсуждался вопрос и о разрешении на двойное гражданство для работников Службы информации и безопасности Молдовы.

Додон обозначил, у кого в Молдове не может быть двойного гражданства >>>

"Уверен, что человек с двойным гражданством не должен работать в национальной безопасности. Не в состоянии обладатель двух паспортов быть и руководителем страны, депутатом, прокурором, судьей. Потому что рано или поздно возникнет конфликт интересов с другим государством, которому такой человек также приносил присягу. А нам, гражданам, как верить таким людям?! Вот так мы шаг за шагом теряем государственность. Я, гражданин Молдовы, не могу быть уверен, что меня никогда не предаст какой-нибудь чиновник с двумя паспортами", — подчеркнул Пулбере.