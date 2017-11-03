Додон отправляется с визитом в Италию, где встретится с папой Римским

В рамках официального визита в Италию у президента Молдовы Игоря Додона запланированы встречи с его святейшеством Папой Франциском, государственным секретарем святого престола кардиналом Пьетро Паролин и президентом Италии Серджио Матарелла

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. На своей странице в соцсетях президент Молдовы Игорь Додон поведал своим читателям о том, что намерен посетить с официальным визитом Италию, где среди прочих, его ждет встреча с папой Римским Франциском и итальянским коллегой — Серджио Матарелла.

"Отправляюсь с рабочим визитом в Италию, где проведу ряд встреч с официальными лицами принимающей стороны. Повестка визита очень насыщена и включает встречи с его святейшеством Папой Франциском, государственным секретарем святого престола кардиналом Пьетро Паролин, президентом Италии Серджио Матарелла и с другими высокопоставленными официальными лицами, а также с молдавской диаспорой", — написал Додон в пятницу на своей странице в Facebook.

Он выразил надежду "на конструктивный диалог, который придаст новый импульс партнерским отношениям между нашими государствами и укрепит молдавско-итальянское сотрудничество во многих областях общего интереса".