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Евгений Паскарь и Валерий Осталеп

Осталеп: закон о функционировании языков в Молдове не исполняется

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Языковой вопрос в Молдове – таблички "для туристов" и опыт Сербии и Хорватии: ситуацию прокомментировал политолог Валерий Осталеп

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Объективная языковая реальность общества Республики Молдова не отражена в законодательстве нашей страны, заявил экс вице-министр иностранных дел РМ Валерий Осталеп в ходе пресс-конференции в Sputnik Молдова на тему: "Кому выгодно изменение названия государственного языка в Республике Молдова".

Конституционный суд (КС) Молдовы 31 октября дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента РМ о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

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Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка страны. Президент также предложил организовать референдум и спросить граждан республики, какое название языка они предпочитают — молдавский или румынский.

"В Молдове говорят на молдавском, русском, украинском, гагаузском, болгарском языках. Но Закон о функционировании языков от 1989 года никак не исполняется. Например, на многих государственных учреждениях страны висят таблички на английском языке, который знает ничтожный процент населения Молдовы. Для кого делают эти таблички, бланки документов и т.д.? Для туристов?! Причем, все эти затраты производятся за счет наших с вами денег", — отметил Осталеп.

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По его словам, вместо того, чтобы учитывать реальную ситуацию, отдельные политики с самого 1989 года целенаправленно, с привлечением специалистов, разрушают существующую систему языковых ценностей, вытесняют русский язык из всех сфер общества и проталкивают идею того, что молдавского языка не существует, а есть лишь румынский.

Все это, считает, Осталеп, делается на фоне непрекращающихся экономических и политических проблем.

"Мы видим также и неуклюжие попытки говорить о каком-то решении специалистов Академии наук о том, что молдавского языка нет, а все представители титульного населения говорят, оказывается, по-румынски. Но скажите, кто именно занимался этими исследованиями? Чьими гражданами являются эти люди?", — сказал Осталеп.

Девушка с флагом Молдовы
© Sputnik/ Stringer
Осталеп о вердикте КС: это бомба, заложенная румынами под Молдову

Он напомнил прецедент Сербии и Хорватии, где один и тот же язык в первом случае называется сербско-хорватским, а во втором — хорватско-сербским. Да, у этого языка два названия, но никто не пытается навязать другому свое мнение, констатировал экс-вице-глава МИДЕИ.

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"Давайте вспомним о том, что депутаты, инициировавшие этот вопрос в КС, это члены либеральной и либерально-демократической партий. Рейтинги этих политформирований близки к нулю. Бывший лидер одной из партий сидит в тюрьме, один из руководителей второй партии находится под следствием. Под занавес парламентского мандата эти депутаты, понимая, что в следующий сосав высшего законодательного органа они не попадут, решили оставить о себе такую память, разжигая и без того взрывоопасную ситуацию", — заметил Осталеп.

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Теги:
румынский язык, молдавский язык, КС, Валерий Осталеп, Молдова
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