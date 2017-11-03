Кишинев и Тирасполь договорились: мост через Днестр откроют в ноябре

Политические представители Кишинева и Тирасполя по приднестровскому урегулированию договорились вновь открыть мост через Днестр в Гура-Быкулуй

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Георгий Балан и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече в Кишиневе согласовали текст и подписали протокольное решение об открытии законсервированного моста через Днестр в Гура-Быкулуй, сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

Таким образом, мост будет вновь открыт 20 ноября этого года.

Согласно договоренности, стороны обратятся за финансовой поддержкой к международным партнерам в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" для реализации ремонтных работ по восстановлению эксплуатационных параметров и улучшению дорожной инфраструктуры сооружения.

© Sputnik/ Valery Melnikov Лавров: Москва заинтересована в работе ОБСЕ с Приднестровьем

Переговорщики сошлись на том, что мост в Гура-Быкулуй не будет использован в военных целях, и подтвердили, что будут воздерживаться от любых подобных действий.

Мост, который проходит через трассу международного значения М14, представит возможность возобновления свободного передвижения людей, транспорта, а также перевозки грузов на оба берега Днестра. В то же время эта мера будет способствовать деятельности предпринимателей и будет стимулировать развитие инвестиционной среды.

Мост между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) был взорван во время вооруженного конфликта в 1992 году. В начале 2000-х годов мост был восстановлен, но автомобильное движение по нему так и не возобновилось.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.