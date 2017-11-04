Тридцать минут без президента – мог ли КС поступить иначе

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Несмотря на обладание немногими полномочиями по сравнению со своими предшественниками, президент Молдовы Игорь Додон вовсе не похож на Николая Тимофти, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik бывший председатель Конституционного суда Республики Молдова Думитру Пулбере.

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"Мы знаем, что недавно КС временно, на 30 минут, отстранил Додона от власти — в это время был утвержден и приведен к присяге новый министр обороны. Ни в одной стране вы не найдете ничего подобного! Причем, в этот же день Додон подписал другие указы о промульгации законов", — напомнил Пулбере.

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По его словам, КС должен подумать и о государственности Молдовы, а также о спокойствии в государстве.

"А, чтобы сохранить это спокойствие, КС должен был отказаться от решения этого вопроса и прийти к руководителям всех трех ветвей власти с предложением сесть за стол переговоров", — добавил Пулбере.

Он заметил, что политики, пытающиеся сегодня ограничить полномочия президента, возможно, не задумываются, что следующим главой государства станет лицо из их круга.