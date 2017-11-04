Встретит ли поддержку в обществе Молдовы смена названия госязыка

Sputnik, Нику Гончар

Смена названия в Молдове госязыка с молдавского на "румынский" не встретит поддержки в обществе, однако это не интересует ни сам Конституционный суд (КС), ни авторов парламентской инициативы, считает собеседник Sputnik, председатель организации "Eu sînt moldovan, Eu grăiesc moldoveneşte" Иван Мунтян.

"Их не интересует общественная поддержка. Они диктуют, указывают, как нам называть язык, кто мы такие и откуда мы пришли. Они форматируют реальность под программу, которую получили из Румынии. Судьи КС, депутаты парламента, являясь гражданами соседнего государства и присягнув ему на верность, выполняют идеологические указания", — уверен Мунтян.

По его мнению, вопрос о названии языка – не юридический, не вопрос права.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI КС высказал свое мнение по государственному языку Молдовы

"За решением Конституционного суда Молдовы о названии государственного языка стоит соседнее государство, Румыния, "его уши видны". Это политика в чистом виде. И эти граждане уже не являются судьями, потому что они стали политиками, полезли в политическое поле. И тут уже совсем другие правила игры. Тут уже пахнет предательством Родины", — сказал Мунтян.

Слишком много на себя берут: КС поставил себя над парламентом

По его убеждению, Конституционный суд поставил себя выше парламента, что следует из заявлений бывшего председателя КС Александра Тэнасе о том, что изменение статье 13 Конституции является всего лишь "техническим вопросом".

Экс-глава КС также заявил, что суждения суда "напрямую применимы без каких-либо формальных условий", и поэтому официальный язык Республики Молдова является румынским, независимо от того, что написано в Конституции.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон: в споре о языке точку должен поставить народ Молдовы

"Они рассматривают обращение этой группы депутатов к ним как приведение законодательства в соответствие с их суждениями, как выполнение решений Конституционного суда. То есть, это даже не инициатива депутатов, а "техническое", как они это называют, действие. Такое впечатление, что этот суд себя считает не Конституционным судом, а вершителем судеб, богами. Они слишком много на себя берут", — заявил Мунтян.

Это не судьи, а корифеи всех наук

Эксперт считает, что Конституционный суд полностью вышел за пределы своей компетенции, а заявления о якобы "восстановлении исторической правды" полностью безосновательны:

"Какое отношение имеет Конституционный суд к интерпретации исторической правды? Получается, их решения – это исторические, лингвистические или политические акты, но никак не юридические. Они вышли за пределы правового поля, — считает Мунтян.

Он также привел пример из собственной практики.

"Когда мы судились с министерством юстиции за право именовать язык молдавским в названии нашей организации, то суд как первой, так и второй инстанции не позволял себе брать на себя такую ответственность. Судьи обращались к специалистам, к лингвистам, в терминологический центра. Но оказывается, КС не нужны никакие эксперты. Они специалисты и в названии языка, и в названии истории, прямо корифеи всех наук. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — заключил Мунтян.