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Протест у мэрии Кишинева.

Десять фактов о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Политика
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Елена Комолова
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В воскресенье, 19 ноября, решится судьба столицы, ее жителей и городской мэрии – Sputnik собрал наиболее задаваемые нашим журналистам вопросы об этом событии и дал на них ответы

1) Где пройдет?

В Кишиневе и ближайших пригородах. Члены Центральной избирательной комиссии проголосовали за создание избирательного округа для проведения местного референдума.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Референдум по отставке Киртоакэ: подготовка на финишной прямой

Его границы соответствуют административно-территориальной единице, предусмотренной законом об административно-территориальном делении Республики Молдова.

2) Что с Дорином Киртоакэ?

Дорина Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней, который неоднократно продлевался.

3) Сколько "светит" отстраненному мэру?

Первоначально следствие сообщало, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару выдвинули 12 июля. Таким образом, в настоящее время речь идет уже о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции.

4) Сколько стоит референдум?

Потребуется 8 миллионов 910,64 тысячи леев. Это в семь раз меньше, чем было потрачено на президентских выборах в прошлом году. 

5) Что будет в бюллетене?

Текст вопроса будет указан на государственном и русском языках. Изначально предполагалось, что звучать он будет следующим образом: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?".

Григорий Новак
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Новак: на референдуме Киртоакэ будет отправлен в политический нокдаун

Напечатать бюллетени должны до 16 ноября.

6) На что имеют право граждане?

С 4 по 18 ноября в электоральное бюро избирательного участка можно подать заявление о голосовании по месту нахождения. Также до 18 ноября у каждого жителя муниципия есть возможность проверить правильность составления избирательных списков. В день голосования, 19 ноября, до 15.00 будут приниматься заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок.

7) Когда будут работать участки?

Согласно установленной программе, избирательные участки откроются 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше.

Отстраненный с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Минфин Молдовы приблизил отставку Киртоакэ: теперь слово за жителями Кишинева
Каждые три часа в Центризбирком будут передавать данные о ходе голосования.

8) Как подсчитают голоса?

Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК. До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги местного референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении плебисцита.

9) Сколько голосов нужно для отставки?

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей. При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

10) Если референдум состоится, что тогда?

В случае отзыва Киртоакэ с должности примара весной 2018 года в Кишиневе могут пройти местные выборы.

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Теги:
отставка, мэрия, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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