Прорумынские силы в Молдове – три шага к большому подлогу

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Апологеты румынизма в Молдове с 1989 года произвели три шага, приведшие к подмене понятий в вопросе о названии государственного языка, заявил экс вице-министр иностранных дел РМ Валерий Осталеп в ходе пресс-конференции в Sputnik Молдова на тему: "Кому выгодно изменение названия государственного языка в Республике Молдова".

Конституционный суд (КС) Молдовы 31 октября дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента РМ о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

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Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка страны. Президент также предложил организовать референдум и спросить граждан республики, какое название языка они предпочитают — молдавский или румынский.

"До этого момента произошло два предварительных этапа. Первый состоялся в 1989 году. Тогда народ Молдовы в ходе Великого национального собрания потребовал провозглашение государственным языком молдавский. Но в Декларации о независимости государственным языком был назван румынский", — рассказал Осталеп.

Он также добавил, что "следующим этапом стал то, что граждане Румынии, члены Конституционного суда, несколько лет назад поставили политический документ, коим является Декларация о независимости, выше Конституции".

"Любой юрист скажет вам, что такого не может быть в принципе! Однако это произошло. Интересно, как поступили бы в самой Румынии, если бы там творилось нечто подобное", — сказал Осталеп.

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Напомним, что в декабре 2013 года КС объявил о примате Декларации о независимости Республики Молдова над Конституцией Республики Молдова. Это, согласно решению КС, дает право утверждать — государственным языком РМ является румынский, как прописал в Декларации, а не молдавский, как значится в Основном законе страны.