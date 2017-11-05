Социолог: явка избирателей на референдум анти-Киртоакэ под вопросом

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. В условиях бойкота, объявленного рядом политических партий референдуму за отставку Дорина Киртоакэ, социалистам трудно будет набрать большее количество голосов, нежели было отдано за его избрание в 2015 году.

Ранее о неучастии в плебисците заявили Демократическая партия Молдовы, Либеральная партия, Либерально-демократическая партия, Национал-либеральная партия, партия Национального единства, партия

"Действие и солидарность", а также Европейская народная партия.

По словам главы Ассоциации социологов и демографов Виктора Мокану, очень сложно предсказать результаты референдума, поскольку большинство политических партий Молдовы "мало интересует положение дел в Кишиневе".

"Так как большинство партий решили не участвовать в референдуме, можно сказать, что его итоги поставлены под большой вопрос. Если только левые будут участвовать в референдуме, сложно сказать, будет явка или нет", — сказал Виктор Мокану в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В свою очередь, бывший член Центральной избирательной комиссии, юрист Павел Мидриган считает, что в создавшихся условиях очень многое зависит от позиции жителей Кишинева.

"Дело в инертности наших граждан, которые живут в грязи, но ничего не хотят делать. Инфантильность и безразличие — вот в чем проблема. Ну не пройдет референдум — это не конец света, все останется на своих местах. Проблема в позиции наших людей, хотят они навести порядок в своем доме или нет. Пока мы видим, что нет", — сказал Мидриган.

Референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста генерального примара Кишинева пройдет 19 ноября. За его отставку должны проголосовать не менее 163 570 жителей муниципия.