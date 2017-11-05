Бывший глава КС: название языка - дело народа

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. Выступая на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова, экс-председатель КС Думитру Пулбере отметил, что при рассмотрении инициативы группы депутатов о переименовании государственного языка с молдавского на румынский, "судьи КС должны были взять самоотвод". По словам эксперта в области права, в рассматриваемом вопросе очевиден конфликт интересов, ведь 5 из 6 судей Конституционного суда являются гражданами Румынии.

"Я не знаю, если бы судьи взяли себе самоотвод, как бы рассматривался этот вопрос. Видимо, он вообще не рассматривался, потому что некому было бы его рассмотреть", — отметил Пулбере, подчеркнув, что "по этическим и моральным нормам судьи КС не имели права рассматривать этот вопрос".

Он также предложил выход из создавшейся непростой ситуации.

"Как должен был поступить КС, не нарушая право депутатов, обратившихся в КС с законодательной инициативой об изменении названия языка и не ставя себя под удар? Они должны были вернуть этот проект обратно в Парламент с рекомендацией провести референдум по названию нашего языка. По Конституции право законодательной инициативы по изменению основного закона имеют: народ Республики Молдова, группа депутатов и правительство. Правительству я бы не рекомендовал выходить с такой инициативой, так как там, в основном, все с румынским гражданством. Такое право надо дать народу. Это лучший выход из положения", — заявил Пулбере.

Во вторник, 31 октября, КС дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. После этого проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов в 101-местном парламенте.