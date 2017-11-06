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Конституция РМ

Правительство Молдовы хочет изменить Конституцию

© Sputnik / RODION PROCA
Политика
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Молдавский кабмин намерен утвердить проект по изменению Конституции, параллельно запросив заключение Конституционного суда

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Члены молдавского правительства планируют на очередном заседании во вторник утвердить законопроект по изменению Конституции страны. Поправки разработало министерство юстиции и касаются они положений высшего закона республики о судьях. 

Думитру Пулбере
© Sputnik / NICU GONCEAR
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Предлагается, чтобы статья 116 Конституции звучала так: "судьи судебных инстанций назначаются на должность на основании законодательства до достижения возрастного ограничения президентом Республики Молдова по предложению Высшего совета магистратуры. Президент Республики Молдова может только один раз отклонить предложенного ВСМ кандидата".

В данный момент закон предусматривает, что первоначально судья назначается на пятилетний срок, после чего работает до достижения предельного возраста. Кроме того, в Конституции не прописывалось, что глава государства может всего раз отклонить претендента.

Также Минюст предлагает исключить из Конституции положения о назначении парламентом магистратов Высшей судебной палаты и пункт об их четырехлетнем мандате.

Еще одним новшеством должно стать то, что "продвижение и перевод судей может осуществляться только с их согласия".

Кроме того, предполагается, что консультации с ВСМ будут обязательны при разработке и утверждению госбюджета по вопросу выделения средств судебным инстанциям. 

Конституция РМ
© Sputnik / RODION PROCA
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Министерство юстиции выступает и за то, чтобы изменить положение Конституции о Высшем совете магистратуры. Сейчас предусмотрено, что "в Высший совет магистратуры входят судьи и штатные преподаватели, избранные на четырехлетний срок, а по праву в состав включены председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции и генеральный прокурор".

Предлагается же, чтобы в состав ВСМ входили судьи, избранные Генеральным судейским советом и представляющие все уровни судебных инстанций, а также представители гражданского общества, имеющие опыт в области права. Планируется, что их мандат будет увеличен до шести лет без права получить его дважды подряд.

После того, как поправки будут одобрены, правительство запросит заключение Конституционного суда, а затем вместе передаст их в парламент.

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Теги:
судьи, изменение, назначение, поправки, Конституция, правительство, Молдова
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