18:05 06 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон и итальянский лидер Серджо Маттарелла

О чем говорили президент Молдовы и лидер Италии

© Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
43 0 0

Молдавский лидер Игорь Додон провел встречу со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой: какие темы обсудили президенты?

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в понедельник встречу с итальянским лидером Серджо Маттареллой, обсудив многие аспекты молдавско-итальянских отношений.

"Италия является одним из ключевых партнеров Молдовы. В этом году мы празднуем 25-летие установления молдо-итальянских дипломатических отношений. Высказался за дальнейшее развитие отношений между нашими странами", — написал Додон после встречи с президентом Маттареллой на своей странице в Facebook.

Сотрудничество в приднестровском вопросе

Молдавский лидер приветствовал тот факт, что Италия в 2018 году становится председателем в ОБСЕ.

"Будем поддерживать усилия итальянского председательства в данной организации, в частности по урегулированию длительных конфликтов. Рассчитываем, что Италия останется одним из ключевых партнеров Молдовы в сфере урегулирования приднестровского вопроса", — отметил президент Молдовы.

По его мнению, ОБСЕ должна остаться одним из основных гарантов мира и безопасности в Европе.

Президент Молдовы Игорь Додон и папа римский Франциск
© Facebook / Dodon Igor
Додон встретился с Папой римским

"Выражаем надежду, что под председательством Италии в ОБСЕ в 2018 году будут организованы новые раунды переговоров в формате "5+2". Будем рады приветствовать визит в Молдову нового председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано", — добавил Додон.

Торгово-экономические отношения 

Молдавский лидер отметил работу почетных консульств республики в итальянских городах Флоренция, Асколи-Пичено и Бари.

"Выразил признательность итальянской стороне за успешное сотрудничество в целом ряде секторов, таких как социальная инфраструктура, миграция, сельское хозяйство, образование и научные исследования и др", — подчеркнул Додон.

Фрукты и овощи
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Запад или Восток: куда Молдова больше всего экспортировала продукцию

Он обратил внимание на успешное развитие торгово-экономических отношений между Молдовой и Италией.

"По объему торговли Италия занимает третье место среди стран-партнеров Молдовы. На долю Италии приходится около 8% объема общей торговли Молдовы. Италия занимает второе место по объему инвестиций в молдавскую экономику. В Молдове действуют 1350 предприятий с итальянским капиталом в таких сферах как банковское дело, разработка программного обеспечения, производство и переработка кожи, обработка железа для строительной отрасли и др. Это сотрудничество создает рабочие места в Молдове", — пояснил Додон.

Решение проблем соотечественников в Италии

Особое внимание президент Молдовы уделил тому, что "значительным фактором укрепления молдавско-итальянских отношений является деятельность молдавской общины в Италии".

По его словам, в 2017 году молдавская община в Италии стала восьмой по численности в этой стране.

Иностранные рабочие в Москве
© Sputnik/ Виталий Аньков
Дом, учеба детей, депозит – три вещи, о которых думает мигрант

"Мы рады факту сплоченности наших соотечественников в Италии и тому что молдавские сограждане имеют высокий коэффициент интеграции в обществе Италии. Согласно данным ISTAT, в соответствии с уровнем занятости молдаване представляют пятую общину в Италии с 54% занятых людей", — сказал Додон.

Как отметил молдавский лидер, около 400 врачей из Молдовы сумели подтвердить свои дипломы в Италии.

"Обратился к президенту Серджо Маттарелле с просьбой оказать содействие а решении проблем с которыми сталкиваются наши соотечественники в Италии, среди которых — подписание соглашения в области пенсионного обеспечения и социальной защиты, признание дипломов об образовании молдаван, обосновавшихся в Италии, и др", — подчеркнул Додон.

Он также выразил надежду, что отношения между двумя странами и дальше продолжат успешно развиваться.

"Президент Италии принял мое приглашение приехать в ближайшее время с официальным визитом в Молдову", — заключил Додон.

 

По теме

Додон отправляется с визитом в Италию, где встретится с папой Римским
Додон: молдавские товары снова завоевывают российский рынок
Додон - парламенту: народ выйдет на улицы для защиты молдавского языка
Теги:
встреча, переговоры, Серджо Маттарелла, Игорь Додон, Италия, Молдова, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Учения Ёж
    Что за майский "Ёж"?

    Силы обороны Эстонии совместно с НАТО в мае 2018 года проведут самые крупные за свою историю военные учения Siil ("Ёж").

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Тбилисоба
    Море людей

    С начала года Грузию посетили свыше 6,4 миллиона иностранцев, из которых более трех миллионов - в качестве туристов.

  • Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
    Проследить связь

    СГБ Абхазии проверяет задержанных на границе граждан Египта, Йемена, Сомали и Судана на связь с террористическими организациями.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фестиваль вина Gagauz şarap yortusu!
Десятый, юбилейный - Фестиваль вина состоялся в Гагаузии
Слоненок напугал посетителей парка
В Южной Африке слоненок напугал посетителей парка
Маркировка пластика. Важно для здоровья
Важно для здоровья: маркировка пластика на бутылках

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться