О чем говорили президент Молдовы и лидер Италии

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в понедельник встречу с итальянским лидером Серджо Маттареллой, обсудив многие аспекты молдавско-итальянских отношений.

"Италия является одним из ключевых партнеров Молдовы. В этом году мы празднуем 25-летие установления молдо-итальянских дипломатических отношений. Высказался за дальнейшее развитие отношений между нашими странами", — написал Додон после встречи с президентом Маттареллой на своей странице в Facebook.

Сотрудничество в приднестровском вопросе

Молдавский лидер приветствовал тот факт, что Италия в 2018 году становится председателем в ОБСЕ.

"Будем поддерживать усилия итальянского председательства в данной организации, в частности по урегулированию длительных конфликтов. Рассчитываем, что Италия останется одним из ключевых партнеров Молдовы в сфере урегулирования приднестровского вопроса", — отметил президент Молдовы.

По его мнению, ОБСЕ должна остаться одним из основных гарантов мира и безопасности в Европе.

"Выражаем надежду, что под председательством Италии в ОБСЕ в 2018 году будут организованы новые раунды переговоров в формате "5+2". Будем рады приветствовать визит в Молдову нового председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано", — добавил Додон.

Торгово-экономические отношения

Молдавский лидер отметил работу почетных консульств республики в итальянских городах Флоренция, Асколи-Пичено и Бари.

"Выразил признательность итальянской стороне за успешное сотрудничество в целом ряде секторов, таких как социальная инфраструктура, миграция, сельское хозяйство, образование и научные исследования и др", — подчеркнул Додон.

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Он обратил внимание на успешное развитие торгово-экономических отношений между Молдовой и Италией.

"По объему торговли Италия занимает третье место среди стран-партнеров Молдовы. На долю Италии приходится около 8% объема общей торговли Молдовы. Италия занимает второе место по объему инвестиций в молдавскую экономику. В Молдове действуют 1350 предприятий с итальянским капиталом в таких сферах как банковское дело, разработка программного обеспечения, производство и переработка кожи, обработка железа для строительной отрасли и др. Это сотрудничество создает рабочие места в Молдове", — пояснил Додон.

Решение проблем соотечественников в Италии

Особое внимание президент Молдовы уделил тому, что "значительным фактором укрепления молдавско-итальянских отношений является деятельность молдавской общины в Италии".

По его словам, в 2017 году молдавская община в Италии стала восьмой по численности в этой стране.

"Мы рады факту сплоченности наших соотечественников в Италии и тому что молдавские сограждане имеют высокий коэффициент интеграции в обществе Италии. Согласно данным ISTAT, в соответствии с уровнем занятости молдаване представляют пятую общину в Италии с 54% занятых людей", — сказал Додон.

Как отметил молдавский лидер, около 400 врачей из Молдовы сумели подтвердить свои дипломы в Италии.

"Обратился к президенту Серджо Маттарелле с просьбой оказать содействие а решении проблем с которыми сталкиваются наши соотечественники в Италии, среди которых — подписание соглашения в области пенсионного обеспечения и социальной защиты, признание дипломов об образовании молдаван, обосновавшихся в Италии, и др", — подчеркнул Додон.

Он также выразил надежду, что отношения между двумя странами и дальше продолжат успешно развиваться.

"Президент Италии принял мое приглашение приехать в ближайшее время с официальным визитом в Молдову", — заключил Додон.