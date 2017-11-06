Опрос показал, кто одержал бы победу на выборах в парламент Молдовы

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон пользуется наибольшим доверием у населения страны, а руководимая им до избрания лидером республики Партия социалистов, в случае выборов в парламент получила бы большинство голосов, таковы данные соцопроса, проведенного компанией "Фонд общественного мнения" по заказу газеты Timpul.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Игорь Додон: о противостоянии в верхних эшелонах власти Молдовы

Исследование показало, что если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в парламент республики, то Партия социалистов Молдовы победила бы на них, набрав 44,5% голосов. На втором месте по результатам вдвое меньше расположилась бы партия "Действие и солидарность" под руководством бывшего министра просвещения республики, экс-кандидата в президенты страны Майи Санду — 22,9%. На третьей строчке — Демократическая партия, за которую проголосовали бы 5,5% респондентов. Остальные политформирования не заручились поддержкой и 5% опрошенных. При этом 7,2% респондентов заявили, что не будут принимать участие в выборах, а 4,4% не знают, кому отдать свой голос.

Большая часть опрошенных отвечая на открытый вопрос о том, какой политик в Молдавии пользуется наибольшим доверием, назвали имя президента Игоря Додона, которому доверяет 35,7% респондентов. На втором месте — Майя Санду, которой доверяют 21,5% опрошенных, а на третьей позиции — лидер партии «"Платформа "Достоинства и правда" Андрей Нэстасе — 2,6%. При этом практически четверть респондентов отметили, что не доверяют ни одному молдавскому политику.

По данным опроса, 53% респондентов одобряют деятельность главы государства. Более половины опрошенных заявили, что не согласны с блокированием парламентом и правительством большинства инициатив, выдвигаемых президентом. Кроме того, 50,4% респондентов считают, что необходимо расширить полномочия президента.

Социологическое исследование проводилось с 7 по 29 октября. В нем приняли участие четыре тысячи 517 человек. Максимальная погрешность составляет 1,5%.