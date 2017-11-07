Правительство Молдовы уволило 15 вице-министров

Многочисленные кадровые перестановки произошли в кабмине Молдовы – изменения утвердили на очередном заседании

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Состав молдавского правительства во вторник сократился на 15 вице-министров, но пополнился 22 государственными секретарями. Такие изменения утверждены в рамках очередного заседания кабмина во вторник.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В правительстве Молдовы произошли отставки

Отправлены в отставку вице-министр регионального развития и строительства Анатолий Золотков, вице-министры транспорта Анатол Усатый и Сергей Букэтару, вице-министр информационных технологий Виталие Тарлев, вице-министр экономики Виталие Юрку, вице-министр регионального развития и строительства Ион Стратулат.

Юрку назначили госсекретарем министерства экономики и инфраструктуры в области экономики, госсекретарем в том же ведомстве по вопросам строительства и дорожной инфраструктуры стал Анатол Усатый. Юлиана Дрэгэлин стала госсекретарем по вопросам качества инфраструктуры и международного сотрудничества. За вопросы транспорта будет отвечать Сергей Букэтару, за вопросы информтехнологий и связи – Виталие Тарлев.

Дорин Андрос стал госсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития, и окружающей среды.

С должности вице-министра финансов в отставку отправлена Вероника Врагалева, которую назначили госсекретарем Минфина в области налоговой и таможенной политик, регламентировании бухгалтерии и аудита в корпоративном секторе. Вероника Урсу стала секретарем ведомства по вопросам публичных инвестиций, внешней финансовой помощи и системы казначейства. Татьяна Иваничкина утверждена госсекретарем по вопросам бюджетной политики.

В отставку отправлен и вице-министр юстиции Николае Ешану. Его назначили на должность госсекретаря Минюста.

Также от занимаемых должностей освобождены вице-министры иностранных дел и евроинтеграции Даниела Морарь и Лилиан Дарий. Морарь стала госсекретарем МИДЕИ по вопросам евроинтеграции, еще одним госсекретарем назначена Татьяна Молчан. Она будет заниматься вопросами двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Госсекретарем министерства обороны по вопросам развития кадров и военного обучения назначен Владимир Илиев.

© Sputnik/ Evgheni Panasenco Кабмин утвердил тех, кто займет руководящие посты в министерствах Молдова

С постов замминистра внутренних дел уволены Олег Бабин и Дорин Пуриче. Михай Берегой стал госсекретарем МВД по вопросам международного сотрудничества и программ по персоналу и обучению. Пуриче, в свою очередь, стал госсекретарем по вопросам общественного порядка, предотвращения и борьбы с преступностью. Александр Ларионов назначен госсекретарем по вопросам менеджмента государственной границы, миграции и беженцам, учету населения и гражданства. Виталие Бырсан будет заниматься вопросами управления кризисных и чрезвычайных ситуаций, материальных резервов государства и мобилизации.

С должности вице-министров труда, соцзащиты и семьи уволены Раиса Скай, Виорика Думбравяну и Анастасия Очередный. Думбравяну стала госсекретарем министерства здравоохранения, труда и социальной защиты по вопросам соцпомощи, а Очередный – по вопросам труда и демографии. Родика Скутелник назначена на такую же должность и будет заниматься вопросами медицинской помощи. Неля Руссу станет госсекретарем по вопросам социального и медицинского страхования.

Елена Белей назначена госсекретарем министерства образования, культуры и исследований по вопросам исследований и высшего образования. Андрей Кистол будет отвечать за вопросы культуры в этом же министерстве.