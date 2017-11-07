23:31 07 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
кабинет министров

Правительство Молдовы уволило 15 вице-министров

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Реформы в правительстве Молдовы (15)
31810

Многочисленные кадровые перестановки произошли в кабмине Молдовы – изменения утвердили на очередном заседании

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Состав молдавского правительства во вторник сократился на 15 вице-министров, но пополнился 22 государственными секретарями. Такие изменения утверждены в рамках очередного заседания кабмина во вторник. 

кабинет министров
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В правительстве Молдовы произошли отставки

Отправлены в отставку вице-министр регионального развития и строительства Анатолий Золотков, вице-министры транспорта Анатол Усатый и Сергей Букэтару, вице-министр информационных технологий Виталие Тарлев, вице-министр экономики Виталие Юрку, вице-министр регионального развития и строительства Ион Стратулат.

Юрку назначили госсекретарем министерства экономики и инфраструктуры в области экономики, госсекретарем в том же ведомстве по вопросам строительства и дорожной инфраструктуры стал Анатол Усатый. Юлиана Дрэгэлин стала госсекретарем по вопросам качества инфраструктуры и международного сотрудничества. За вопросы транспорта будет отвечать Сергей Букэтару, за вопросы информтехнологий и связи – Виталие Тарлев.

Дорин Андрос стал госсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития, и окружающей среды.

С должности вице-министра финансов в отставку отправлена Вероника Врагалева, которую назначили госсекретарем Минфина в области налоговой и таможенной политик, регламентировании бухгалтерии и аудита в корпоративном секторе. Вероника Урсу стала секретарем ведомства по вопросам публичных инвестиций, внешней финансовой помощи и системы казначейства. Татьяна Иваничкина утверждена госсекретарем по вопросам бюджетной политики.

В отставку отправлен и вице-министр юстиции Николае Ешану. Его назначили на должность госсекретаря Минюста.

Также от занимаемых должностей освобождены вице-министры иностранных дел и евроинтеграции Даниела Морарь и Лилиан Дарий. Морарь стала госсекретарем МИДЕИ по вопросам евроинтеграции, еще одним госсекретарем назначена Татьяна Молчан. Она будет заниматься вопросами двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Госсекретарем министерства обороны по вопросам развития кадров и военного обучения назначен Владимир Илиев. 

Правительство Рекспублики Молдова
© Sputnik/ Evgheni Panasenco
Кабмин утвердил тех, кто займет руководящие посты в министерствах Молдова

С постов замминистра внутренних дел уволены Олег Бабин и Дорин Пуриче. Михай Берегой стал госсекретарем МВД по вопросам международного сотрудничества и программ по персоналу и обучению. Пуриче, в свою очередь, стал госсекретарем по вопросам общественного порядка, предотвращения и борьбы с преступностью. Александр Ларионов назначен госсекретарем по вопросам менеджмента государственной границы, миграции и беженцам, учету населения и гражданства. Виталие Бырсан будет заниматься вопросами управления кризисных и чрезвычайных ситуаций, материальных резервов государства и мобилизации.

С должности вице-министров труда, соцзащиты и семьи уволены Раиса Скай, Виорика Думбравяну и Анастасия Очередный. Думбравяну стала госсекретарем министерства здравоохранения, труда и социальной защиты по вопросам соцпомощи, а Очередный – по вопросам труда и демографии. Родика Скутелник назначена на такую же должность и будет заниматься вопросами медицинской помощи. Неля Руссу станет госсекретарем по вопросам социального и медицинского страхования.

Елена Белей назначена госсекретарем министерства образования, культуры и исследований по вопросам исследований и высшего образования. Андрей Кистол будет отвечать за вопросы культуры в этом же министерстве.

Тема:
Реформы в правительстве Молдовы (15)

По теме

Госсекретари вместо вице-министров: что изменится
Правительство Молдовы реформируется: экономия и высокие зарплаты
В Молдове скоро будет новое правительство: президент одобрил реформу
Теги:
госсекретари, вице-министр, назначение, отставка, правительство, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Операция по разминированию в Хызинском районе
    Взрывная волна

    Саперы Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана обнаружили неразорвавшиеся снаряды на участке дороги Баку-Ростов.

  • Студенты протестуют против решения о прекращении отсрочки
    Юность в сапогах

    Студенты Ереванского госуниверситета провели акцию протеста в связи с намерением властей отменить отсрочку от армии для учащихся вузов.

  • Нурсултан Назарбаев с матерью, архивное фото
    В честь мамы

    Именем матери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева назовут село в Жамбылской области республики.

  • Архивное фото главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова
    Ход конем

    Кыргызстанец Болот Омуралиев преподнес подарок лидеру Чечни Рамзану Кадырову – коня с родимым пятном, похожим на арабскую вязь "в виде" имени Всевышнего.

  • Торжественный митинг, посвященный открытию памятника воинам-красноармейцам
    Памяти Красной Армии

    Памятник красноармейцам, погибшим за установление советской власти в Таджикистане, открыт в Гиссарском районе на деньги местных жителей.

  • UK Spy Agencies Claim Legal Right to Broad Hacking of Computers and Phones
    Вне зоны доступа

    В Узбекистане из-за внеплановых аварийно-восстановительных работ на территории сопредельного государства временно отключили интернет.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Политический плакат первых лет Советской власти Да здравствует СССР! Отечество трудящихся всего мира
Плакаты первых лет советской власти
Пассажирам московского метро показали панорамные ролики о революции 1917 года
Пассажирам московского метро показали панорамные ролики о революции
Октябрьский поворот
Сто лет революции: как большевики брали власть

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться