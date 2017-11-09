Президент Молдовы отправился с визитом в Армению

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Президент Игорь Додон отправился с первым за время независимости республики официальным визитом в Армению.

"Вылетаю с двухдневным официальным визитом в Армению. За 26 лет независимости это первый официальный визит президента страны в Армению. Рабочая повестка визита включает ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами, в том числе с президентом Армении Сержем Саргсяном, с председателем Национального собрания Ара Баблояном, с премьер-министром Кареном Карапетяном и другими официальными лицами", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Молдавский лидер отметил, что Армения — член ЕАЭС и вскоре подпишет соглашение о сотрудничестве с ЕС. Это, по словам Додона, интересный опыт для нашей страны.

"Уверен, что предстоящий визит, а также двусторонние встречи, которые состоятся в Ереване, будут всемерно способствовать дальнейшей консолидации дружбы и сотрудничества между нашими государствами", — добавил Додон.