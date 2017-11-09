Большинство граждан Молдовы поддерживают сотрудничество с ЕАЭС

Такое мнение высказал президент Молдовы Игорь Додон, который в данный момент находится в Ереване с официальным визитом, глава государства подчеркнул, что большинство граждан хотят сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Президент Игорь Додон заявил в четверг в Ереване, что большинство граждан Молдовы хотят сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

© AP Photo / Alessandra Tarantino Молдавское зеркало: Ереван избежал еврокапкана, куда попался Кишинев

"Для нас очень интересен опыт Армении в качестве члена Евразийского экономического союза. Я хочу поблагодарить господина президента Армении Сержа Саргсяна за ту поддержку, которую мы чувствовали и видим в нашем стремлении более тесно сотрудничать в этих новых интеграционных проектах. Большинство граждан Республики Молдова хотят сотрудничать именно с Евразийским экономическим союзом", — сказал Додон, которого цитирует РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в апреле он подписал соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС, страна подала заявку, чтобы стать наблюдателем при этом интеграционном объединении.

"Армения нас поддержала на двух заседаниях президентов ЕАЭС в Бишкеке и в Сочи, и мы договорились, что и дальше будем поддерживать друг друга", — отметил Додон.

Он добавил, что Кишиневу интересны также "дорожная карта" Армении на пути к ЕАЭС и пример Еревана, который будучи членом Евразийского экономического союза, собирается подписать соглашение с ЕС.

"Мы пошли другим путем, сначала подписали соглашение об ассоциации с ЕС и только сейчас начинаем наводить мосты с ЕАЭС.Это было чревато для Молдовы. Нам очень интересен опыт Армении, которая собирается и приняла решение иметь хорошие отношения как с Европейским, так с Евразийским союзами", — сказал Додон.

Наша страна в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.