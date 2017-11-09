Додон: опыт Армении в составе ЕАЭС очень интересен для Молдовы

Молдова проанализирует опыт Армении по вхождению в ЕАЭС и сотрудничеству с Евросоюзом.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Молдова проанализирует опыт Армении по вхождению в ЕАЭС и сотрудничеству с Евросоюзом, сказал президент страны Игорь Додон на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном в Ереване.

"Наши страны — небольшие страны, "обречены" на то, чтобы сохранять хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. В этом смысле Армения является примером для Молдовы. Для нас очень интересен опыт в Армении в составе Евразийского экономического союза", — сказал Додон, поблагодарив Саргсяна за поддержку Молдовы в стремлении к более тесному сотрудничеству в этих интеграционных проектах.

По его словам, большинство граждан Молдовы хотят сотрудничать с ЕАЭС, и в этом году были сделаны первые шаги в этом направлении. Молдова подала заявку на получение статуса наблюдателя, Армении ее в этом поддержала.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Президент Молдовы отправился с визитом в Армению

"Я надеюсь, что мы и дальше будем получать эту поддержку", — сказал Додон.

Он также отметил, что Молдова будет анализировать "дорожную карту" Армении по присоединению в ЕАЭС.

В свою очередь, Серж Саргсян отметил, что Армения приветствует стремление Молдовы к более тесному сотрудничеству с интеграционными объединениями.

По его словам, стороны договорились активизировать сотрудничество также в торгово-экономической сфере.

"Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом за первые 9 месяцев 2017 года товарооборот вырос на 33%, мы не можем этим довольствоваться. Необходимо поддержать бизнес, чтобы придать этой тенденции устойчивый характер", — сказал Саргсян.

По его словам, стороны договорились не позднее следующего года провести заседание межправительственной комиссии.

Визит Додона в Армению стал первым посещением на уровне главы государства за всю историю двусторонних отношений. Президент Молдовы пригласил Саргсяна посетить с официальным визитом Молдову в 2018 году.

В рамках визита в Армению президент Молдавии посетит также Первопрестольный Святой Эчмиадзин, ереванский институт древних рукописей "Матенадаран", центр креативных технологий "Тумо", шахматную академию Армении. В мемориальном комплексе "Цицернакаберд" президент Додон воздаст дань уважения жертвам геноцида армян.