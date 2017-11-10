Филип обсудил с Либерманом сотрудничество в области обороны

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Глава правительства Молдовы Павел Филип сообщил о заинтересованности страны в активизации партнерства между Минобороны Молдовы и аналогичной структурой Израиля. Об этом он сообщил главе Минобороны этой страны Авигдору Либерману в ходе их совместной встречи, подчеркнули в пресс-службе правительства.

"Наша страна открыта к подписанию двустороннего соглашения о сотрудничестве в техническо-военной области, которое касается в том числе оборонной стратегии, планирования обороны, военной подготовки и техническо-материальной помощи", — сказал Филип.

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В свою очередь, Либерман поприветствовал интерес, который проявляют молдавские власти в развитии двусторонних отношений, в том числе в сфере обороны.

Стороны также обменялись мнениями о важности прилагать совместные усилия в борьбе с терроризмом, с незаконной миграцией, торговлей людьми и противодействовать наркоторговле.

По итогам встречи премьер подарил Либерману генеалогическое древо его семьи, корни которой – в Оргееве.

В свою очередь, министр обороны Израиля подчеркнул, что гордится тем, что родился в Молдове и учился в Кишиневе.