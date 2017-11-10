Почти как в басне: в Молдове изменился состав правительства

Масштабная реформа правительства продолжается - состав кабинет министров Молдовы изменился: о чем идет речь

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Состав молдавского правительства изменился. В "Официальном мониторе" республики опубликованы постановления об освобождении от должности 15 вице-министров в правительстве под руководством Павла Филипа и назначении государственных секретарей.

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Таким образом, отправлены в отставку вице-министр регионального развития и строительства Анатолий Золотков, вице-министры транспорта Анатол Усатый и Сергей Букэтару, вице-министр информационных технологий Виталие Тарлев, вице-министр экономики Виталие Юрку, вице-министр регионального развития и строительства Ион Стратулат.

С поста замглавы Минфина освобождена Вероника Врагалева. Вице-министром юстиции перестал быть Николае Ешану, замминистрами иностранных дел и европейской интеграции — Лилиан Дарий и Даниела Морарь. С постов вице-министров внутренних дел ушли Дорин Пуриче и Олег Баблин.

Также освобождены с должности заместителя министра труда, социальной защиты и семьи Виорика Думбровяну, Анастасию Очеретный и Раису Скай.

Некоторые из них, впрочем, остались в правительстве, правда заняли другие должности.

Юрку назначили госсекретарем министерства экономики и инфраструктуры в области экономики, госсекретарем в том же ведомстве по вопросам строительства и дорожной инфраструктуры стал Анатол Усатый. Юлиана Дрэгэлин стала госсекретарем по вопросам качества инфраструктуры и международного сотрудничества. За вопросы транспорта будет отвечать Сергей Букэтару, за вопросы информтехнологий и связи — Виталие Тарлев.

Дорин Андрос стал госсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития, и окружающей среды.

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Вероника Врагалева назначили госсекретарем Минфина в области налоговой и таможенной политик, регламентировании бухгалтерии и аудита в корпоративном секторе. Вероника Урсу стала секретарем ведомства по вопросам публичных инвестиций, внешней финансовой помощи и системы казначейства. Татьяна Иваничкина утверждена госсекретарем по вопросам бюджетной политики.

Николае Ешану назначили на должность госсекретаря Минюста.

Даниела Морарь стала госсекретарем МИДЕИ по вопросам евроинтеграции, еще одним госсекретарем назначена Татьяна Молчан. Она будет заниматься вопросами двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Госсекретарем министерства обороны по вопросам развития кадров и военного обучения назначен Владимир Илиев.

В министерстве образования, культуры и исследований госсекретарями стали Елена Белей и Андрей Кистол.