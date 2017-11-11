Валерий Осталеп рассказал об альянсах после парламентских выборов

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Последние решения Конституционного Суда не просто вызывают вопросы, но и ставят в тупик политологов, которые уже не понимают, какая именно форма демократического правления существует сейчас в Молдове.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Колацки: Конституционный суд вновь решит за всех

Об этом Sputnik Молдова говорит директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.

"У нас дискредитированы не только государственные учреждения, но и сами принципы функционирования. Я, в нынешней ситуации, не знаю, что такое принцип разделения властей у нас в Молдове. А в демократических странах он существует", — отметил эксперт.

Делать в Молдове долгосрочные или даже краткосрочные политические прогнозы дело неблагодарное, продолжает собеседник.

"В нашей стране возможно все. У нас немного крупных игроков в политике, и как они договорятся какой-то конкретный момент предсказывать сейчас сложно. Это будет хуже, чем гадание на кофейной гуще", — объяснил Осталеп.

Парламентские выборы, как известно, должны состояться в нашей стране в 2018 году, и после формирования нового состава Парламента, нас, вполне возможно, ожидают настоящие сюрпризы.

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"Можно попытаться представить себе пять вариантов будущей коалиции — в альянс могут войти демократы и социалисты, это один вариант, демократы и Майя Санду — второй. Майя Санду и социалисты — третий. Это три базовых варианта и самые вероятные. Но все может измениться в зависимости от ситуации в будущем", — резюмировал собеседник.

Выборы 2018 года пройдут по смешанной избирательной системе, и, по мнению некоторых аналитиков, это поспособствует не только справедливому и полному представлению в Парламенте всего спектра политических сил, но может ускорить реинтеграцию Молдовы.