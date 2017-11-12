Президент Молдовы прибыл в Москву: с кем встретился лидер республики

Молдавский лидер Игорь Додон считает, что экономика республики крайне нуждается в инвестициях как с Запада, так и с Востока

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон завершил свой рабочий визит в Армению и отправился в Москву, где у него запланированы несколько встреч.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Захарова: за год Игорь Додон наладил устойчивый диалог с Россией

"На обратном пути из Еревана в Кишинев я решил сделать остановку в Москве, чтобы провести несколько встреч и принять участие в мероприятиях, которые я считаю важными для Молдовы", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, первую встречу он провел с сопредседателем движения "Деловая Россия", известным предпринимателем Андреем Назаровым.

"Обсудили ход практической реализации договоренностей по инвестициям российского бизнес-сообщества в экономику Молдовы, которые были достигнуты в ходе визита делегации "Деловой России" в нашу страну летом этого года. Договорились провести большой молдавско-российский бизнес-форум в следующем году в Кишиневе в конце мая", — отметил Додон.

Он подчеркнул, что экономика Молдовы крайне нуждается в инвестициях как с Запада, так и с Востока.

"Важно, чтобы инвестициям в нашу экономику и деятельности зарубежного бизнеса в нашей стране не мешал политический фактор", — заключил президент Молдовы.

Возвращение Молдовы на рынок России — первые результаты>>>