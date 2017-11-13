Додон "наводит мосты" в Москве: теперь на парламентском уровне

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в социальных сетях раскрыл детали встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

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"Провели важную встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным. Во встрече приняла участие председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества между двумя странами, в частности, возобновление деятельности Межпарламентской группы дружбы Молдова — Россия. До конца 2017 года состоится заседание Межпарламентской группы дружбы Молдова — Россия в Москве, а в 2018 году в Кишинёве", — отметил Игорь Додон.

Также президент подчеркнул, что будет возобновлен диалог и стратегическое партнёрство между двумя странами.

"Удалось на уровне Президентов России и Молдовы, сейчас на уровне парламентов. Следующий этап на уровне правительств двух стран", — обозначил перспективы Додон.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон завершил свой рабочий визит в Армению и отправился в Москву, там у него было запланировано несколько встреч.

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Напомним, что отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Россия, опасаясь, через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Однако с тех пор, как победу на президентских выборах одержал Игорь Додон, отношения между странами стали постепенно налаживаться.