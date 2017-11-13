Топ-10 ярких цитат Игоря Додона во время президентства

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Ровно год назад, 13 ноября, в Молдове прошел второй тур президентских выборов. Согласно окончательным данным ЦИК, кандидат от Партии социалистов Додон набрал 52,11% голосов избирателей, а его конкурента Майю Санду поддержали 47,82% избирателей. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ, ОБСЕ и ПАСЕ признали их легитимность.

"Люди голосовали за будущее страны, граждане были уверены, что у Молдовы оно есть. Я прекрасно понимаю ответственность. Обещаю, что буду президентом всех граждан страны… Нам не нужно разделенное общество. Все мы — граждане одной и той же страны", — это первое, что сказал Додон после своей победы на выборах.

За прошедший с того момента год в республике произошло много важных событий, которые не оставил без внимания глава государства. Sputnik собрал ТОП-10 самых ярких цитат Игоря Додона.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Осталеп: импичмент не выгоден никому на молдавской политической сцене

Про импичмент и назначение министра обороны:

"Первое – они (парламентское большинство и правительство – ред.) боятся поддержки народа, которая есть у президента, и поэтому не готовы идти на импичмент. Второе – президент не сдался перед парламентским большинством, потому что мог подписать указ и сдаться, но не сделал этого. И я не буду сдаваться и дальше".

Про защиту молдавского языка:

"Даже если найдутся столько предателей, у меня есть две попытки заблокировать этот закон (прим.ред – о переименовании госязыка на румынский), которые я обязательно использую. Затяну принятие поправок в Конституцию минимум на полтора месяца с момента принятия закона в окончательном чтении в парламенте. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства. Не советую идти по этому пути… Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны защитить это для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой".

О президентской форме правления:

"Правящий режим сделал все для уменьшения полномочий главы государства несмотря на то, что, по логике вещей, после возврата к прямым всенародным выборам президента президентские полномочия должны были быть увеличены. Президентская форма правления — единственный шанс на будущее для Молдовы, и мы должны все вместе воспользоваться этим шансом. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Бывший глава КС: название языка - дело народа

Про антироссийские законы:

"Не российские передачи и не российские телеканалы виноваты в том, что идея евроинтеграции теряет сторонников в Молдове. Запрещают их не для того, чтобы остановить "российскую пропаганду", а, чтобы понравиться американским партнерам. Я буду блокировать эти инициативы".

Про русский язык:

"Молдова является полиэтнической страной. Этническое разнообразие, обогащающее нашу общую культуру — сила, а не слабость нашего общества. Категорически против сужения сферы применения русского языка как языка межэтнического общения в Молдовы. Осуждаю решения Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР) по навязыванию СМИ наименований населенных пунктов в Молдовы в противоречии с нормами языков, на которых выходят эти средства массовой информации".

Про двойное гражданство у чиновников:

"Настаиваю, чтобы в высших органах Молдовы были только граждане республики. Как можно доверять депутату, или члену Конституционного суда, если он присягал на верность Румынии? В руководящих должностях должны быть только граждане Молдовы".

О включении пункта "евроинтеграция" в Конституцию:

"Есть такая фраза "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Думаете, что, крича по разным углам о евроинтеграции и включая изменения в Конституцию, люди будут больше вам доверять?… Если парламентское большинство будет настаивать на этом пункте, мы будем блокировать это всеми возможными путями".

Про сотрудничество с Россией:

"Я не против сотрудничества с Евросоюзом, мы должны дружить со всеми. Но без стратегического партнерства с Россией Молдова не выживет. И это должны понимать все".

О перспективе вступления в НАТО:

"Как только мы войдем в тот или иной военный блок, то очень скоро перестанем существовать как государство".

О реинтеграции Молдовы:

"Идеально было бы, чтобы в 2020 году выборы президента Республики Молдова прошли в условиях новой конституции и реинтегрированного государства. Но все это будет зависеть от результатов выборов 2018 года и созданной в результате политической конъюнктуры".