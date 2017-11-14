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Президент Молдовы обозначил позицию по приднестровскому вопросу

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Политика
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Игорь Додон оценил шансы Приднестровья на обретение независимости и заявил, что для региона это получить нереально, как впрочем, и нереально стать субъектом Российской Федерации

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обозначил свою позицию по приднестровскому вопросу, еще раз подчеркнув, что является сторонником федеративного государственного устройства. Политик заявил, что Приднестровью нереально получить независимость или стать субъектом Российской Федерации. 

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"На самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия и так далее. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика… Общие границы", — заявил Додон, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "для объединения страны есть два предусловия: нейтралитет, признанный международными игроками как в Туркменистане".

"И еще одно: мы должны дать Приднестровью право на самоопределение в случае потери Молдовой своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны в Молдове уже никогда не будет проунионистской власти", — сказал Додон.

По его мнению, "можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы".

"Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", — сказал Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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Теги:
приднестровский вопрос, Игорь Додон, Приднестровье
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